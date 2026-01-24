Как получить подтверждение стажа в Польше

1 января 2026 периоды профессиональной деятельности, которые отличаются от работы по трудовому договору, также учитываются в трудовой стаж. Изменения будут введены поэтапно. С 1 января 2026 г. новые правила будут применяться в секторе государственных финансов, а с 1 мая 2026 г. — во всех остальных. Об этом пишет inpoland.net.pl.

Как будут засчитывать стаж

В трудовой стаж будут относиться периоды ведения бизнеса, работы по условию проститутки и условию с агентством. Периоды по уходу за ребенком также будут учтены, если за это время были уплачены взносы на пенсионное страхование и страхование на случай инвалидности.

Новые правила также будут распространяться на лиц, работавших за границей на основании, отличном от трудовых отношений, при условии, что у них было соответствующее страхование.

ZUS выдаст справки, подтверждающие трудоустройство в эти периоды при условии, что за человека уплачивались взносы на пенсионное страхование и страхование на случай инвалидности. Заявления на получение такого подтверждения можно подать только в электронном виде через аккаунт eZUS, используя специальную форму USP.

Если в личном деле застрахованного лица нет соответствующих данных, ZUS выдаст отказ. В такой ситуации можно будет подать запрос на проведение проверки вместе с документами, подтверждающими период трудоустройства или предпринимательской деятельности.

В ZUS отметили, что учреждение не будет выдавать справки за периоды, в которых лицо работало, например, на основании договора поручения, но одновременно было студентом или учеником и не подлежало пенсионному страхованию и страхованию на случай инвалидности.

Лица, желающие получить подтверждение периодов работы до 1 января 1999 г., должны использовать другую форму, US-7, поскольку данные того периода не числятся в электронных страховых счетах.