В Германии снова заговорили о возврате золота из США

В Германии на фоне роста напряженности трансатлантических отношений вновь разгорелись дебаты вокруг хранения части золотых резервов за рубежом. Как пишет издание WELT, с призывом вернуть в страну золотые резервы, хранящиеся в США, выступила депутат Европарламента от Свободной демократической партии (FDP) Мария-Агнес Штрак-Циммерманн.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где хранится золото

По ее словам, около 37% немецких золотых резервов — более 1230 тонн общей стоимостью 164 млрд евро — находятся в хранилищах Федерального резервного банка Нью-Йорка.

«В условиях растущей глобальной нестабильности и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа больше нельзя считать приемлемым, что такая значительная часть наших золотых резервов хранится в США», — заявила Штрак-Циммерманн в комментарии журналу Der Spiegel.

Политик подчеркнула, что Германия юридически остается собственником золота, однако не обладает полной физической контролируемостью этих активов, что, по ее мнению, представляет растущий риск на фоне международной напряженности. В связи с этим Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство «в кратчайшие сроки представить четкий график полной репатриации немецких золотых резервов в Германию».

Давний спор

Дискуссия о репатриации золотых резервов европейских стран из США не является новой. В Германии она получила публичное развитие еще в начале 2010-х годов, когда гражданская кампания «вернуть наше золото» поставила под сомнение целесообразность хранения значительной части национальных резервов за рубежом, напоминает Financial Times.

Тогда под давлением общественной дискуссии Бундесбанк в 2013 году пересмотрел свою политику и начал репатриацию золота из Нью-Йорка и Парижа, перевезя 674 тонны слитков во Франкфурт. В результате доля резервов, хранящихся в Германии, была увеличена до половины общего объема.

Новый импульс дискуссии в Германии появился в 2025 году на фоне усиления давления президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему.

Его публичные выпады в адрес ФРС и заявления о возможном «принуждении» центробанка к снижению ставок вновь поставили вопрос о надежности американской юрисдикции как места хранения иностранных резервов. Представители Ассоциации налогоплательщиков Европы и ряд немецких политиков тогда заявляли о рисках для независимости центральных банков и призывали пересмотреть зависимость от Федрезерва как кастодиана золота.