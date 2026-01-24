Массированный обстрел энергетики: аварийные отключения в Киеве и области, Чернигов — полностью обесточен

В ночь на 24 января враг совершил массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов зафиксировано обесточивание потребителей в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Об этом сообщает Минэнерго.
Где самая сложная ситуация
Самая сложная ситуация сохраняется в столичном регионе. В Киеве и Киевской области введены графики аварийных отключений электроэнергии, также операторы системы распределения применяют ограничения.
Возврат к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.
В Одесской области продолжают действоватьограничения.
Киев без тепла
Мэр столицы Виталий призывно добавил, что в результате массированной атаки в столице снова почти 6 000 домов без отопления. Большинство из них — те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.
Как сообщает «суспільне», почти весь Чернигов обесточен в связи с массированным обстрелом со стороны рф по объектам энергетической инфраструктуры повреждено соответствующее оборудование.
