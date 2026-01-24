Налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае отсутствия возможности выполнения ими налоговых обязанностей по представлению налоговой отчетности, регистрации налоговых, акцизных накладных
Бизнес не будут штрафовать за несвоевременно представленную отчетность — Гетманцев
Обращение в ГНС и Минфин
«Прошу Минфин и ГНС срочно откорректировать, убежден, не умышленные, перекосы в правоприменении, когда вы требуете от плательщиков для подтверждения форс-мажора собрать все бумажки мира. Убежденным, достаточным и необходимым доказательством является официальное уведомление об отключении на официальных каналах энергогенерирующих компаний.
В конце концов вы для людей, а не люди для вас. Это нужно помнить", — написал Гетманцев.
