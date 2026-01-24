Компания Tesla запустила локальный конфигуратор и открыла свой первый pop-up магазин в Братиславе. Об этом пишет «Укравтопром».
Tesla официально вышла на рынок Словакии
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Официальное представительство
До этого момента Словакия оставалась едва ли не единственным рынком в регионе без официального представительства Tesla.
В течение первой половины 2026 г. планируется открытие полноценного шоурума и авторизованного сервисного центра, что избавит владельцев от необходимости ездить на обслуживание в соседние Австрии или Чехии.
Читайте также: Tesla Model Y стала самым популярным кроссовером в Китае
По состоянию на 2026 год, компания продолжает развивать сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии