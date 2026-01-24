Tesla официально вышла на рынок Словакии

Компания Tesla запустила локальный конфигуратор и открыла свой первый pop-up магазин в Братиславе. Об этом пишет «Укравтопром».

Официальное представительство

До этого момента Словакия оставалась едва ли не единственным рынком в регионе без официального представительства Tesla.

В течение первой половины 2026 г. планируется открытие полноценного шоурума и авторизованного сервисного центра, что избавит владельцев от необходимости ездить на обслуживание в соседние Австрии или Чехии.

По состоянию на 2026 год, компания продолжает развивать сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger.