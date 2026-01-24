МВФ снова «не в Канзасе»: финансовые лидеры предупредили о конце эпохи стабильности

Прежняя модель мироустройства не вернется, период нестабильности затягивается, а странам необходимо инвестировать в собственную устойчивость — к такому общему выводу пришли участники дискуссий в ходе Всемирного экономического форума. Как пишет Reuters, акценты в их выступлениях различались, однако в целом тон был схожим: эпоха предсказуемости осталась в прошлом.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят финансовые лидеры

Так, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард вступила в заочную дискуссию с премьер-министром Канады Марком Карни, который ранее заявил в Давосе, что мир вступает в фазу слома прежнего, основанного на правилах мирового порядка и формирования новой системы, движимой принуждением со стороны крупных держав.

Карни призывал страны признать, что основанный на правилах глобальный порядок завершился, а великие державы отказываются даже от видимости соблюдения международных соглашений. Ссылаясь на древнегреческого историка Фукидида, он заявил, что мир вступает в период, когда «сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны».

«Я не совсем согласна с Марком, — заявила Лагард, выступая на форуме спустя несколько дней после его речи. — Я не уверена, что нам стоит говорить о сломе».

>

По ее словам, вместо этого следует сосредоточиться на поиске альтернатив и более четком выявлении уязвимостей. «Нам нужно гораздо активнее, чем, возможно, раньше, выявлять слабые места, болевые точки, зависимости и вопросы автономии», — добавила глава ЕЦБ.

Снова без «Канзаса»

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, в свою очередь, отметила, что уровень неопределенности вряд ли сохранится на пиковых значениях, достигнутых в этом месяце, когда президент США Дональд Трамп пригрозил взять под контроль Гренландию — территорию союзника по НАТО Дании.

При этом возвращения к прежнему мировому порядку она также не ожидает. «Я не думаю, что мы вернемся к тому, что было раньше. Но и хуже не станет — возможно, в будущем мы выйдем на немного более устойчивое равновесие», — сказала Оконджо-Ивеала. По ее словам, государствам следует укреплять собственные позиции и региональные связи, делая ставку на устойчивость.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что перемены носят естественный характер и продолжаются уже много лет, а новые потрясения неизбежны. «Мы больше не в Канзасе», — сказала она, процитировав фразу из «Волшебника страны Оз», имея в виду, что привычный комфорт и предсказуемость ушли навсегда.

«За последние дни мы услышали немало выпадов в адрес Европы, но если уж на то пошло, это было даже полезно, — заявила Лагард. — Нам стоит сказать «спасибо» критикам, потому что это помогло нам осознать: необходимо быть более сосредоточенными и работать над планами «Б», — отметила глава ЕЦБ.

Канзас как устойчивая метафора

Это не первый раз, когда Кристалина Георгиева прибегает к образу из «Волшебника страны Оз». В 2025 году она использовала ту же метафору, комментируя последствия радикальных изменений мировой торговой системы и рост напряженности на рынках на фоне тарифной политики администрации Дональда Трампа.

Тогда глава МВФ предупреждала, что сбои в мировой торговле вынудят фонд ухудшить прогнозы экономического роста, хотя глобальной рецессии в организации не ожидали. «Сбои влекут за собой издержки… наши новые прогнозы роста будут включать в себя заметные снижения, но не рецессию», — сказала она. Также будут повышены прогнозы по инфляции для некоторых стран, добавила директор. «Цитируя „Волшебника страны Оз“, мы больше не в Канзасе», — отметила Георгиева.