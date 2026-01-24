В Индии запретили использовать «приватные криптовалюты»

Центральное национальное агентство Financial Intelligence Unit (FIU) Индии ввело запрет для криптовалютных бирж и платформ на осуществление операций с криптовалютами, обеспечивающими высокий уровень анонимности, сообщает The Economic Times. Эта мера направлена на борьбу с отмыванием денег и сокрытием следов транзакций.

Запрет для бирж

Криптобиржи должны прекратить выдавать разрешение на ввод и вывод активов, которые не раскрывают свои происхождение, права собственности или стоимость транзакций.

Платформы также обязали собирать данные о незарегистрированных переводах с кошельков клиентов, использующих закрытые ключи.

Напомним

Ранее подобное ограничение ввел финансовый регулятор Дубая, запретив использование «приватных криптовалют», к которым в том числе относятся Monero и Zcash.

Так, с 12 января в эмирате вступили в силу новые правила обращения цифровых активов в международной финансовой зоне Dubai International Financial Centre (DIFC). Согласно этим правилам, запрещается проводить торги, совершать сделки с производными финансовыми инструментами как в DIFC, так и за ее пределами.