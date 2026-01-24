ФОПы 2-3 групп, работающих в социально важных сферах, получат от 7500 до 15000 грн

Малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и поэтому несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета Министров был принят пакет поддержки. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что включает пакет

Одноразовая финансовая помощь для малого бизнеса на энергонезависимость

ФОПам 2−3 групп, работающим в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения смогут получить разовую выплату от 7500 до 15000 грн.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников при условии наличия по меньшей мере одного работника.

Подача заявки — через портал Дия. Затем заявку верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства.

Средства можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату услуг электроэнергии.

Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса

Предприятия, отвечающие критериям программы 5−7−9%, смогут привлечь целевой кредит на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5−7−9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен.