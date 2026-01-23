Multi от Минфин
українська
23 января 2026, 19:43

США окончательно вышли из ВОЗ, оставив долг $260 млн

Соединенные Штаты официально завершили процесс выхода из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон покинул организацию, имея непогашенную задолженность в размере около 260 миллионов долларов. Все финансирование ВОЗ со стороны США прекращено, а американские представители отозваны из всех руководящих органов, рабочих групп и офисов агентства. Об этом сообщает Bloomberg 23 января.

Соединенные Штаты официально завершили процесс выхода из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины и долг

Процедура выхода длилась ровно год. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ в первый день своего второго срока (в январе 2025 года). Он обвинил организацию в провальной реакции на пандемию COVID-19, отсутствии реформ и зависимости от «ненадлежащего политического влияния».

Согласно резолюции Конгресса 1948 года, для выхода из ВОЗ страна должна предупредить об этом за год и погасить все финансовые обязательства. В ВОЗ подтвердили, что долг США составляет 260 миллионов долларов. Однако высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения и социальных служб США заявил журналистам, что в законе нет четкого требования погасить долг именно до момента выхода.

«Это очень грязный развод», — прокомментировал ситуацию Лоуренс Гостин, директор центра сотрудничества ВОЗ по национальному и глобальному праву в области здравоохранения при Джорджтаунском университете.

Удар по глобальной безопасности

Выход США оставил ВОЗ без ее главного донора. В течение 2022−2023 годов Америка внесла в бюджет организации почти 1,3 миллиарда долларов. Потеря этих средств ставит под угрозу программы борьбы с ВИЧ, полиомиелитом и вирусом Эбола.

Эксперты бьют тревогу из-за потери доступа к данным. Без участия в глобальной системе отслеживания гриппа США будет сложнее адаптировать свои вакцины к новым штаммам вируса.

«Выход из Всемирной организации здравоохранения является научно безответственным», — подчеркнул Рональд Нахасс, президент Американского общества инфекционных заболеваний.

В настоящее время ведутся переговоры о том, будут ли США участвовать в февральской встрече ВОЗ по вакцинам против гриппа хотя бы в ограниченном формате.

Новая политика изоляционизма

Администрация Трампа активно сворачивает участие в международных медицинских инициативах:

  • Сокращение помощи: Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, существенно урезал финансирование Агентства США по международному развитию (USAID), которое занималось гуманитарными программами.
  • Вакцинный скепсис: Роберт Ф. Кеннеди-младший, занимающий пост министра здравоохранения, прекратил поддержку Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), который обеспечивал прививками беднейшие страны.

Вместо сотрудничества с ВОЗ, Госдепартамент США разрабатывает собственные двусторонние инициативы с 60 странами для надзора за болезнями. Это рассматривается как альтернатива «Пандемическому соглашению» ВОЗ.

Вслед за США о намерении покинуть организацию заявила Аргентина.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
