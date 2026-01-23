РФ внесла WhiteBIT в список «нежелательных организаций» из-за помощи украинской армии

Российская генеральная прокуратура добавила украинскую криптовалютную биржу WhiteBIT в реестр «нежелательных организаций». Причиной стала финансовая поддержка Вооруженных Сил Украины со стороны платформы и связанных с ней компаний W Group.

Детали обвинений

Российские силовики утверждают, что руководство криптобиржи выделило на поддержку Украины в общей сложности около 11 миллионов долларов. В ведомстве страны-агрессора отдельно акцентировали внимание на том, как именно использовались эти средства. В частности, по их утверждениям, 900 тысяч долларов было направлено исключительно на приобретение беспилотников для украинских военных.

Позиция биржи в отношении России

Украинскую криптовалютную платформу WhiteBIT создал предприниматель Владимир Носов в 2018 году. С началом полномасштабной войны России против Украины биржа кардинально пересмотрела свою работу с российским рынком. Компания заблокировала учетные записи всех пользователей из РФ и удалила торговые пары с российским рублем.

Руководство биржи и сам Владимир Носов не скрывают своей благотворительной деятельности. Они публично оказывают гуманитарную помощь украинцам и финансово поддерживают Вооруженные Силы Украины.