Доллар и евро немного подешевели в пятницу, 23 января, на межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: доллар и евро немного подешевели на межбанке
|
Открытие 23 января
|
Закрытие 23 января
|
Изменения
|
43,16/43,20
|
43,13/43,16
|
три четверти
|
50,67/50,70
|
50,66/50,67
|
одна треть
Официальный курс: доллар — 43,14 грн, евро — 50,65 грн.
Средний курс в банках: 42,95−43,44 грн/доллар, 50,37−50,95 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,30−43,40, евро — 50,80−50,95 грн.
Источник: Минфин
