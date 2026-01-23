Кабмин упростил продажу санкционного имущества россиян

Кабинет Министров Украины упростил процедуру продажи конфискованного имущества подсанкционных лиц. Основная цель изменений — максимально быстро превратить активы агрессора в средства для восстановления страны. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что изменится в правилах продаж?

Внедрены два ключевых механизма, которые ускорят реализацию сложных объектов:

Пакетная продажа: Теперь права требования по кредитам можно включать в состав актива. Это позволяет продавать объект как единый пакет вместе с его финансовыми обязательствами, что делает лоты более понятными для инвесторов.

Гибкая модель аукционов: Если первый аукцион не состоится из-за отсутствия покупателей, система автоматически запустит повторные торги:

Сначала со снижением цены.

Далее — по «голландской модели» (постепенное снижение цены во время самих торгов к моменту первой ставки).

Какие объекты будут выставлены на торги?

Утвержден список из 26 крупных объектов, корпоративные права которых будут выставлены на аукционы. Среди наиболее знаковых активов:

ТЦ Ocean Plaza (ООО «ИС «Лыбидь»);

Николаевский глиноземный завод;

Демуринский горно-обогатительный комбинат;

Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК);

ООО «Мотордеталь-Конотоп»;

Калушский трубный завод;

Отель в Буковеле (ООО «АМСТЕЛ-СКИ»).

Куда уйдут деньги?

Все средства от продаж будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Эти финансы пойдут на:

Восстановление разрушенной критической инфраструктуры;

Поддержку экономики и создание новых рабочих мест;

Прямая помощь людям, пострадавшим от войны.

Аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени необходимого для подготовки имущества к продаже.