Кабинет Министров Украины упростил процедуру продажи конфискованного имущества подсанкционных лиц. Основная цель изменений — максимально быстро превратить активы агрессора в средства для восстановления страны. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин упростил продажу санкционного имущества россиян
Что изменится в правилах продаж?
Внедрены два ключевых механизма, которые ускорят реализацию сложных объектов:
Пакетная продажа: Теперь права требования по кредитам можно включать в состав актива. Это позволяет продавать объект как единый пакет вместе с его финансовыми обязательствами, что делает лоты более понятными для инвесторов.
Гибкая модель аукционов: Если первый аукцион не состоится из-за отсутствия покупателей, система автоматически запустит повторные торги:
- Сначала со снижением цены.
- Далее — по «голландской модели» (постепенное снижение цены во время самих торгов к моменту первой ставки).
Какие объекты будут выставлены на торги?
Утвержден список из 26 крупных объектов, корпоративные права которых будут выставлены на аукционы. Среди наиболее знаковых активов:
- ТЦ Ocean Plaza (ООО «ИС «Лыбидь»);
- Николаевский глиноземный завод;
- Демуринский горно-обогатительный комбинат;
- Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК);
- ООО «Мотордеталь-Конотоп»;
- Калушский трубный завод;
- Отель в Буковеле (ООО «АМСТЕЛ-СКИ»).
Куда уйдут деньги?
Все средства от продаж будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Эти финансы пойдут на:
- Восстановление разрушенной критической инфраструктуры;
- Поддержку экономики и создание новых рабочих мест;
- Прямая помощь людям, пострадавшим от войны.
Аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени необходимого для подготовки имущества к продаже.
