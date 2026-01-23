Поиск работы через «Дию» и ЦНАП: в Украине стартует цифровизация услуг занятости

Правительство дало официальный старт двухлетнему пилотному проекту, который коренным образом изменит взаимодействие украинцев с Центрами занятости. Благодаря внедрению новой системы «Обрий» услуги по трудоустройству станут доступными онлайн в приложении «Дия» и оффлайн в сети ЦНАПов. Проект реализуется совместно Минцифры и Минэкономики, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Три этапа цифровой трансформации

В течение следующих двух лет проект пройдет три ключевые фазы:

Техническая интеграция: Сочетание системы «Обрий» с базами данных «Действия» для мгновенного и безошибочного обмена информацией.

Запуск сервисов в«Дие»: Появление функционала для украинцев, иностранцев и бизнеса непосредственно в смартфоне или на портале.

Услуги в ЦНАПах: Введение 12 обязательных услуг, предоставляемых администраторами центров по всей стране.

Что изменится для людей и бизнеса?

Цифровизация позволит забыть об очередях и излишней бюрократии:

Для соискателей работы: Возможность просматривать вакансии (в том числе подобранные искусственным интеллектом), подавать заявления на статус безработного и получать выплаты без визитов в госучреждения.

Для работодателей: Дистанционный подбор персонала, приглашение на собеседование и официальное оформление работников онлайн. Также упрощается процедура получения разрешений на работу для иностранцев.

Для государства: видение реального спроса на рынке труда, что позволит готовить кадры, которые действительно нужны экономике «здесь и сейчас».

Перечень обязательных услуг в ЦНАПах (топ-5 направлений):

Получение статуса безработного (предоставление, обновление, прекращение).

Оформление выплат по безработице.

Выдача справок о пребывании на учете и доходах.

Разрешения на трудоустройство иностранцев (выдача, продление, аннулирование).

Подача заявлений на гранты и другие виды социальной помощи (например, на погребение).

Отмечается, что вскоре Минэкономики объявит набор тестировщиков для первых сервисов в «Дие».