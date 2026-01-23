Очки Макрона подняли акции их производителя на 28%

Образ президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках-авиаторах вызвал настоящий ажиотаж на фондовом рынке. Акции компании-производителя iVision Tech взлетели почти на 28% в четверг после того, как стиль политика во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе стал вирусным в сети. Об этом сообщает Reuters.

«Вау-эффект» для бизнеса

Итальянская группа iVision Tech, владеющая премиальным французским брендом оптики Henry Jullien, подтвердила, что на президенте была модель Pacific S 01. На официальном сайте ее стоимость составляет 659 евро (примерно 770 долларов).

«Это, безусловно, создало вау-эффект для акций», — заявил генеральный директор iVision Tech Стефано Фулчир. Он также добавил, что сразу узнал продукцию своего бренда, которую лично отправил Макрону еще в 2024 году.



Финансовый результат и реакция рынка



Ралли акций добавило около 3,5 миллиона евро (4,1 млн долларов) к рыночной капитализации итальянской компании.



Торги акциями на Миланской бирже пришлось приостанавливать из-за чрезмерной волатильности. В среду бумаги выросли почти на 6% перед автоматической остановкой торгов, а в четверг, после короткого восстановления, продемонстрировали рекордный дневной скачок.

Социальные сети и «Top Gun»



Появление Макрона в очках в помещении вызвало волну мемов и обсуждений. Пользователи массово сравнивали его с героем Тома Круза из культового фильма 1986 года «Лучший стрелок» (Top Gun).



Офис президента Франции объяснил, что этот аксессуар был вынужденной мерой: Макрон защищал глаза из-за поврежденного сосуда. При этом Елисейский дворец официально не подтверждал бренд очков, однако рынку хватило слов производителя.