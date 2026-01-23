Китай обнаружил месторождение золота на $86 миллиардов

Китай объявил об открытии одного из крупнейших в мире месторождений золота, которое геологи уже окрестили «супергигантским». Запасы драгоценного металла, найденные в провинции Хунань, оцениваются в более чем 1000 тонн, а их рыночная стоимость достигает 85,9 миллиарда долларов (600 миллиардов юаней). Это открытие может существенно изменить расклад сил на мировом рынке золота и укрепить ресурсную независимость КНР. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на государственное агентство Синьхуа.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали находки: жили с «видимым золотом»

Геологи Геологического бюро провинции Хунань обнаружили 40 золотоносных жил в месторождении Вангу (уезд Пинцзян). На глубине до 2000 метров (6562 фута) подтверждены запасы в 300 тонн. Однако исследования показали, что на глубине до 3000 метров (9842 фута) залегает еще более 1000 тонн металла.

Эксперт бюро Чень Рулин отметил, что качество руды впечатляет:

«Многие пробуренные керны горных пород показали видимое золото», — заявил он.

В одной тонне руды на глубине 2000 метров содержание золота достигает 138 граммов, что является чрезвычайно высоким показателем для промышленной добычи. Эксперты уже сравнивают это месторождение с легендарной шахтой South Deep в Южной Африке.

Золотая лихорадка: серия рекордных открытий

Это не единственный успех китайских геологов за последние месяцы. Страна сообщает о целой серии масштабных находок: