Китай обнаружил месторождение золота на $86 миллиардов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2026, 17:05 Читати українською

Китай обнаружил месторождение золота на $86 миллиардов

Китай объявил об открытии одного из крупнейших в мире месторождений золота, которое геологи уже окрестили «супергигантским». Запасы драгоценного металла, найденные в провинции Хунань, оцениваются в более чем 1000 тонн, а их рыночная стоимость достигает 85,9 миллиарда долларов (600 миллиардов юаней). Это открытие может существенно изменить расклад сил на мировом рынке золота и укрепить ресурсную независимость КНР. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на государственное агентство Синьхуа.

Китай объявил об открытии одного из крупнейших в мире месторождений золота, которое геологи уже окрестили «супергигантским».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали находки: жили с «видимым золотом»

Геологи Геологического бюро провинции Хунань обнаружили 40 золотоносных жил в месторождении Вангу (уезд Пинцзян). На глубине до 2000 метров (6562 фута) подтверждены запасы в 300 тонн. Однако исследования показали, что на глубине до 3000 метров (9842 фута) залегает еще более 1000 тонн металла.

Эксперт бюро Чень Рулин отметил, что качество руды впечатляет:

«Многие пробуренные керны горных пород показали видимое золото», — заявил он.

В одной тонне руды на глубине 2000 метров содержание золота достигает 138 граммов, что является чрезвычайно высоким показателем для промышленной добычи. Эксперты уже сравнивают это месторождение с легендарной шахтой South Deep в Южной Африке.

Золотая лихорадка: серия рекордных открытий

Это не единственный успех китайских геологов за последние месяцы. Страна сообщает о целой серии масштабных находок:

  • Подводное золото: В прошлом месяце (в декабре 2025 года) у побережья Лайчжоу (провинция Шаньдун) обнаружено крупнейшее в Азии подводное месторождение. Это увеличило запасы региона до 3900 тонн.
  • Рекорд Ляонина: В ноябре 2025 года в провинции Ляонин нашли более 1400 тонн золота — крупнейшее разовое открытие с момента основания КНР в 1949 году.
  • Сокровища Куньлуня: Тогда же, в ноябре, в горах Куньлунь (Синьцзян) обнаружили еще одно месторождение с запасами более 1000 тонн.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами