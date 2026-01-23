Неделя истины для рынков: Apple, Microsoft, Tesla и нефтяные гиганты готовят отчеты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2026, 16:35 Читати українською

Неделя истины для рынков: Apple, Microsoft, Tesla и нефтяные гиганты готовят отчеты

Следующая неделя обещает стать кульминацией сезона корпоративной отчетности. Внимание инвесторов будет приковано к финансовым результатам крупнейших технологических корпораций мира, которые традиционно определяют настроение на фондовых биржах. Помимо «технологических титанов», свои показатели раскроют лидеры авиастроения, логистики и энергетики.

Следующая неделя обещает стать кульминацией сезона корпоративной отчетности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Календарь событий: кто и когда отчитывается

Расписание публикации финансовых отчетов распределено следующим образом:

Понедельник, 26 января. Неделя начнется относительно спокойно. До открытия рынка о своих успехах отчитается Ryanair — крупнейший лоукостер Европы, чьи результаты станут индикатором состояния европейской туристической отрасли.

Вторник, 27 января. День будет насыщенным для представителей «реального сектора экономики»:

  • До открытия торгов: гигант медицинского страхования United Healthcare, авиастроительная корпорация Boeing (чьи отчеты важны на фоне производственных вызовов) и логистический оператор UPS.
  • После закрытия: Производитель компьютерной периферии Logitech.

Среда, 28 января. Центральный день недели, который может вызвать значительную волатильность (колебания цен) на рынках:

  • До открытия торгов: Самая дорогая технологическая компания Европы ASML, производящая уникальное оборудование для создания микрочипов, и телеком-гигант AT&T.
  • После закрытия торгов: «Тяжелая артиллерия» технологического сектора — Microsoft, Meta (материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp), производитель электрокаров Tesla и IT-гигант IBM.

Четверг, 29 января. В фокусе — платежные системы и главный производитель iPhone:

  • До открытия торгов: платежная система Mastercard, биржевой оператор Nasdaq, производитель телеком-оборудования Nokia. Особое внимание стоит обратить на Caterpillar — производителя спецтехники.
  • После закрытия торгов: Самая дорогая компания мира Apple и платежный гигант Visa.

Пятница, 30 января. Завершение недели пройдет под знаком финансов и энергетики. До открытия торгов отчеты опубликуют:

  • American Express (финансы).
  • Chevron и ExxonMobil (нефтегазовые гиганты).

Почему это важно

Эта неделя является критическим тестом для финансовых рынков по двум причинам:

  • Влияние на индексы: Компании, отчитывающиеся в среду и четверг (Apple, Microsoft, Meta, Tesla), занимают огромную долю в индексе S&P 500. Их результаты потянут за собой весь рынок — либо вверх к новым рекордам, либо вниз в коррекцию.
  • Проверка обещаний ИИ: Инвесторы хотят увидеть, начали ли огромные инвестиции Microsoft и Meta в искусственный интеллект приносить реальную прибыль, или это все еще расходы на перспективу.
  • Состояние потребителя: Отчеты Visa, Mastercard и American Express покажут, как себя чувствуют кошельки обычных людей — продолжают ли они активно тратить деньги или начинают экономить на фоне инфляции и высоких ставок.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами