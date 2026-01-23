Следующая неделя обещает стать кульминацией сезона корпоративной отчетности. Внимание инвесторов будет приковано к финансовым результатам крупнейших технологических корпораций мира, которые традиционно определяют настроение на фондовых биржах. Помимо «технологических титанов», свои показатели раскроют лидеры авиастроения, логистики и энергетики.
Неделя истины для рынков: Apple, Microsoft, Tesla и нефтяные гиганты готовят отчеты
Календарь событий: кто и когда отчитывается
Расписание публикации финансовых отчетов распределено следующим образом:
Понедельник, 26 января. Неделя начнется относительно спокойно. До открытия рынка о своих успехах отчитается Ryanair — крупнейший лоукостер Европы, чьи результаты станут индикатором состояния европейской туристической отрасли.
Вторник, 27 января. День будет насыщенным для представителей «реального сектора экономики»:
- До открытия торгов: гигант медицинского страхования United Healthcare, авиастроительная корпорация Boeing (чьи отчеты важны на фоне производственных вызовов) и логистический оператор UPS.
- После закрытия: Производитель компьютерной периферии Logitech.
Среда, 28 января. Центральный день недели, который может вызвать значительную волатильность (колебания цен) на рынках:
- До открытия торгов: Самая дорогая технологическая компания Европы ASML, производящая уникальное оборудование для создания микрочипов, и телеком-гигант AT&T.
- После закрытия торгов: «Тяжелая артиллерия» технологического сектора — Microsoft, Meta (материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp), производитель электрокаров Tesla и IT-гигант IBM.
Четверг, 29 января. В фокусе — платежные системы и главный производитель iPhone:
- До открытия торгов: платежная система Mastercard, биржевой оператор Nasdaq, производитель телеком-оборудования Nokia. Особое внимание стоит обратить на Caterpillar — производителя спецтехники.
- После закрытия торгов: Самая дорогая компания мира Apple и платежный гигант Visa.
Пятница, 30 января. Завершение недели пройдет под знаком финансов и энергетики. До открытия торгов отчеты опубликуют:
- American Express (финансы).
- Chevron и ExxonMobil (нефтегазовые гиганты).
Почему это важно
Эта неделя является критическим тестом для финансовых рынков по двум причинам:
- Влияние на индексы: Компании, отчитывающиеся в среду и четверг (Apple, Microsoft, Meta, Tesla), занимают огромную долю в индексе S&P 500. Их результаты потянут за собой весь рынок — либо вверх к новым рекордам, либо вниз в коррекцию.
- Проверка обещаний ИИ: Инвесторы хотят увидеть, начали ли огромные инвестиции Microsoft и Meta в искусственный интеллект приносить реальную прибыль, или это все еще расходы на перспективу.
- Состояние потребителя: Отчеты Visa, Mastercard и American Express покажут, как себя чувствуют кошельки обычных людей — продолжают ли они активно тратить деньги или начинают экономить на фоне инфляции и высоких ставок.
