Неделя истины для рынков: Apple, Microsoft, Tesla и нефтяные гиганты готовят отчеты

Следующая неделя обещает стать кульминацией сезона корпоративной отчетности. Внимание инвесторов будет приковано к финансовым результатам крупнейших технологических корпораций мира, которые традиционно определяют настроение на фондовых биржах. Помимо «технологических титанов», свои показатели раскроют лидеры авиастроения, логистики и энергетики.

Календарь событий: кто и когда отчитывается

Расписание публикации финансовых отчетов распределено следующим образом:

Понедельник, 26 января. Неделя начнется относительно спокойно. До открытия рынка о своих успехах отчитается Ryanair — крупнейший лоукостер Европы, чьи результаты станут индикатором состояния европейской туристической отрасли.

Вторник, 27 января. День будет насыщенным для представителей «реального сектора экономики»:

До открытия торгов: гигант медицинского страхования United Healthcare, авиастроительная корпорация Boeing (чьи отчеты важны на фоне производственных вызовов) и логистический оператор UPS.

После закрытия: Производитель компьютерной периферии Logitech.

Среда, 28 января. Центральный день недели, который может вызвать значительную волатильность (колебания цен) на рынках:

До открытия торгов: Самая дорогая технологическая компания Европы ASML, производящая уникальное оборудование для создания микрочипов, и телеком-гигант AT&T.

После закрытия торгов: «Тяжелая артиллерия» технологического сектора — Microsoft, Meta (материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp), производитель электрокаров Tesla и IT-гигант IBM.

Четверг, 29 января. В фокусе — платежные системы и главный производитель iPhone:

До открытия торгов: платежная система Mastercard, биржевой оператор Nasdaq, производитель телеком-оборудования Nokia. Особое внимание стоит обратить на Caterpillar — производителя спецтехники.

После закрытия торгов: Самая дорогая компания мира Apple и платежный гигант Visa.

Пятница, 30 января. Завершение недели пройдет под знаком финансов и энергетики. До открытия торгов отчеты опубликуют:

American Express (финансы).

Chevron и ExxonMobil (нефтегазовые гиганты).

Почему это важно

Эта неделя является критическим тестом для финансовых рынков по двум причинам: