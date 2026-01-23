Binance подала заявку на ключевую лицензию для работы в ЕС через Грецию

Binance сделала важный шаг для легализации своей деятельности в Европейском Союзе. Компания официально обратилась к греческому регулятору с заявкой на получение авторизации в соответствии с регламентом MiCA (Markets in Crypto-Assets), который устанавливает единые правила для криптоактивов в ЕС. Для обеспечения долгосрочного присутствия на европейском рынке Binance также создала локальную холдинговую структуру. Об этом сообщает Crypto Journal.

Неожиданный выбор юрисдикции

Binance выбрала Афины в качестве базы для получения общеевропейской лицензии, что стало неожиданностью для многих экспертов. Аналитики ожидали, что компания отдаст предпочтение странам с устоявшимися криптовалютными экосистемами, таким как Мальта или Латвия. Вместо этого заявка была направлена в Греческую комиссию по рынкам капитала (HCMC).

Для обработки сложного пакета документов греческий регулятор привлек международные аудиторские компании мирового уровня, включая Ernst & Young и KPMG. Рассмотрение заявки происходит в ускоренном темпе, что связано с критическим сроком: до 1 июля 2026 года все криптовалютные компании должны получить лицензию MiCA, иначе они не смогут продолжать операции на территории Евросоюза.

Создание корпоративной инфраструктуры

Binance продемонстрировала стратегический подход к выходу на европейский рынок, зарегистрировав новое юридическое лицо под названием Binary Greece. Эта компания функционирует как дочерняя структура Binance Holdings (IE) Limited, зарегистрированная в Ирландии.

Создание такой корпоративной структуры свидетельствует о долгосрочных намерениях компании, а не о временном решении для формального соблюдения требований. Это может предполагать запуск полноценного офиса и привлечение специалистов на местном рынке.

В настоящее время платформа Binance обслуживает более 20 миллионов пользователей в Европе, поэтому получение лицензии MiCA имеет принципиальное значение для сохранения этой клиентской базы.