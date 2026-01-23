В 2025 году банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение долгов перед кредиторами более 3,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Фонд гарантирования вкладов в 2025 году выплатил кредиторам 3,7 млрд грн: треть средств пошла государству
Крупнейшим получателем средств стало государство. В частности, АО «МР Банк» (бывший Сбербанк) перечислил
Структура выплат в 2025 году:
- Государственный сектор: около 1,5 млрд грн (требования 9-й очереди).
- Бизнес (юридические лица): более 1,1 млрд грн получили кредиторы 7-й очереди (компании, не связанные с банками).
- Другие очереди: остальная сумма была распределена между другими категориями кредиторов согласно приоритетности.
По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Ольги Белай, возврат средств бизнеса имеет критическое значение для экономики, поскольку это оборотный капитал, позволяющий компаниям сохранять рабочие места и платить налоги даже во время войны.
Исторические показатели (на 1 января 2026 года)
За все время деятельности Фонда ликвидируемые банки удовлетворили требования кредиторов на общую сумму 74,7 млрд грн. Распределение выплат выглядит следующим образом:
- 18,0 млрд грн — выплачено обеспеченным кредиторам;
- 16,6 млрд грн — направлено непосредственно Национальному банку Украины.
Откуда берутся средства?
Поскольку банки, которыми управляет Фонд, неплатежеспособны, деньги для выплат кредиторам привлекаются через:
- Продажа активов: аукционы по реализации имущества и прав требования по кредиту.
- Управление портфелем: получение доходов от ценных бумаг и аренды недвижимости.
- Погашение кредитов: средства, которые продолжают уплачивать заемщики ликвидируемых банков.
По состоянию на 1 января 2026 года общая сумма удовлетворенных требований кредиторов за всю историю деятельности Фонда достигла почти 75 млрд грн.
