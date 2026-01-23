Украинцы продолжают доминировать на миграционном рынке труда Польши, составляя 67% всех официально трудоустроенных иностранцев. По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), на которые ссылается аналитический центр Gremi Personal, у каждого двадцатого работника в польской экономике сегодня есть украинский паспорт.
Украинцы обеспечивают стабильность польской экономики: две трети иностранных работников — наши граждане
Цифры и динамика
Только в ноябре 2025 года количество застрахованных украинцев в Польше выросло на 7,9 тысячи, достигнув отметки в 862 060 человек.
- Общее количество иностранцев в системе ZUS составляет 1,295 млн. человек.
- Доля украинцев среди всех занятых в Польше около 5%.
- Общая доля иностранцев на рынке труда страны составила 7%.
- Рекордная активность: Польша опережает Германию и Чехию
Аналитики подчеркивают феноменальный уровень экономической активности украинских мигрантов в Польше. Сейчас около 80% проживающих в стране украинцев имеют работу и платят налоги. Для сравнения:
- В Польше — 80%;
- В Чехии — 48%;
- В Германии — около 25%.
Где работают украинцы?
Традиционно наши граждане закрывают вакансии в секторах с хроническим дефицитом кадров, где заинтересованность местного населения низка:
- логистика и транспорт;
- Область услуг и ритейл;
- Перерабатывающая промышленность;
- Строительство;
- Отельно-ресторанный бизнес.
Смена приоритетов: от «рук» до специалистов
В Gremi Personal отмечают важную трансформацию: украинцы все реже соглашаются на низкоквалифицированную работу. Мигранты начинают выбирать работодателей, которые предлагают:
- Социальные гарантии и медицинское страхование;
- Возможности профессионального и карьерного развития;
- Долгосрочное сотрудничество вместо сезонной подработки.
«Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивую опору польского рынка труда», — резюмируют аналитики.
