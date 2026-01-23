Multi от Минфин
23 января 2026, 14:35

Украинцы обеспечивают стабильность польской экономики: две трети иностранных работников — наши граждане

Украинцы продолжают доминировать на миграционном рынке труда Польши, составляя 67% всех официально трудоустроенных иностранцев. По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), на которые ссылается аналитический центр Gremi Personal, у каждого двадцатого работника в польской экономике сегодня есть украинский паспорт.

Украинцы обеспечивают стабильность польской экономики: две трети иностранных работников - наши граждане

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цифры и динамика

Только в ноябре 2025 года количество застрахованных украинцев в Польше выросло на 7,9 тысячи, достигнув отметки в 862 060 человек.

  • Общее количество иностранцев в системе ZUS составляет 1,295 млн. человек.
  • Доля украинцев среди всех занятых в Польше около 5%.
  • Общая доля иностранцев на рынке труда страны составила 7%.
  • Рекордная активность: Польша опережает Германию и Чехию

Аналитики подчеркивают феноменальный уровень экономической активности украинских мигрантов в Польше. Сейчас около 80% проживающих в стране украинцев имеют работу и платят налоги. Для сравнения:

  • В Польше — 80%;
  • В Чехии — 48%;
  • В Германии — около 25%.

Где работают украинцы?

Традиционно наши граждане закрывают вакансии в секторах с хроническим дефицитом кадров, где заинтересованность местного населения низка:

  • логистика и транспорт;
  • Область услуг и ритейл;
  • Перерабатывающая промышленность;
  • Строительство;
  • Отельно-ресторанный бизнес.

Смена приоритетов: от «рук» до специалистов

В Gremi Personal отмечают важную трансформацию: украинцы все реже соглашаются на низкоквалифицированную работу. Мигранты начинают выбирать работодателей, которые предлагают:

  • Социальные гарантии и медицинское страхование;
  • Возможности профессионального и карьерного развития;
  • Долгосрочное сотрудничество вместо сезонной подработки.

«Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивую опору польского рынка труда», — резюмируют аналитики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 января 2026, 14:53
#
Подалі від країни зелених мрій
+
0
Moonlighter
Moonlighter
23 января 2026, 15:14
#
Добавлю один главный момент, который все обходят в подобных статьях.

До 2022 года (примерно 2019−2021) украинцев в ZUS: ~780 тыс. То есть за 5! лет пребывания в Польше нескольких миллионов наших беженцев официально устроились работать всего +80 тыс человек. А это значит, что большая часть беженцев — это не рабочая миграция.

Пик пребывания в Польше был 3−3,5 млн в 2022 году, сейчас около 1 млн только беженцев. Получается из них официально трудоустроились только 8% за 5 лет.
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
23 января 2026, 16:34
#
Зараз налетять чайки, які скажуть, що дармоїдів не залишилось, що всі влаштовані і т.д.
а я повністю погоджуюсь — багато нелегалів, що працюють вчорну, або досі сидять на укр. ФОП-ах.
прийде 2027 рік, і закінчиться захист, подивимось тоді реальну статистику.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
