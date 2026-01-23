Украинцы обеспечивают стабильность польской экономики: две трети иностранных работников — наши граждане

Украинцы продолжают доминировать на миграционном рынке труда Польши, составляя 67% всех официально трудоустроенных иностранцев. По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), на которые ссылается аналитический центр Gremi Personal, у каждого двадцатого работника в польской экономике сегодня есть украинский паспорт.

Цифры и динамика

Только в ноябре 2025 года количество застрахованных украинцев в Польше выросло на 7,9 тысячи, достигнув отметки в 862 060 человек.

Общее количество иностранцев в системе ZUS составляет 1,295 млн. человек.

Доля украинцев среди всех занятых в Польше около 5%.

Общая доля иностранцев на рынке труда страны составила 7%.

Рекордная активность: Польша опережает Германию и Чехию

Аналитики подчеркивают феноменальный уровень экономической активности украинских мигрантов в Польше. Сейчас около 80% проживающих в стране украинцев имеют работу и платят налоги. Для сравнения:

В Польше — 80%;

В Чехии — 48%;

В Германии — около 25%.

Где работают украинцы?

Традиционно наши граждане закрывают вакансии в секторах с хроническим дефицитом кадров, где заинтересованность местного населения низка:

логистика и транспорт;

Область услуг и ритейл;

Перерабатывающая промышленность;

Строительство;

Отельно-ресторанный бизнес.

Смена приоритетов: от «рук» до специалистов

В Gremi Personal отмечают важную трансформацию: украинцы все реже соглашаются на низкоквалифицированную работу. Мигранты начинают выбирать работодателей, которые предлагают:

Социальные гарантии и медицинское страхование;

Возможности профессионального и карьерного развития;

Долгосрочное сотрудничество вместо сезонной подработки.

«Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивую опору польского рынка труда», — резюмируют аналитики.