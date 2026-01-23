Доллар переживает худшую неделю за полгода из-за «политического кошмара» в США

Американская валюта готовится завершить свою худшую неделю с июня прошлого года. Причиной резкого падения стала непредсказуемость политических решений в Вашингтоне, которая затмила даже ожидания от предстоящего заседания Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Bloomberg 23 января.

Рыночная паника и изменение настроений

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отслеживающий курс доллара к корзине основных мировых валют, упал до трехнедельного минимума. За последние пять дней он потерял 0,8%.

Настроения инвесторов изменились кардинально: если еще неделю назад ставки на рост доллара были самыми высокими с ноября, то сейчас трейдеры опционами (финансовыми инструментами для страхования рисков) массово платят премии, чтобы защититься от дальнейшего падения валюты в течение следующего месяца.

Эффект Трампа: Гренландия и тарифы

Главным фактором волатильности стали хаотичные новости из Белого дома. В течение недели рынки «лихорадило» от заявлений президента Дональда Трампа. Сначала он угрожал ввести тарифы против Европы из-за своих намерений в отношении Гренландии, а затем внезапно отменил их после соглашения с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на форуме в Давосе.

Эта политическая нестабильность привела к редкой рыночной аномалии: доллар дешевеет, несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США растет. Обычно эти показатели движутся в одном направлении. Тот факт, что они разошлись, свидетельствует о том, что политические риски сейчас пугают инвесторов больше, чем монетарная политика.

Экономика стабильна, но ФРС ждет

Несмотря на валютные колебания, американская экономика демонстрирует устойчивость. Количество заявок на пособие по безработице остается низким: на прошлой неделе оно составило 200 000, что немного лучше прогнозов экономистов.

Денежные рынки пока не ожидают изменения процентной ставки на заседании ФРС на следующей неделе (28 января), однако закладывают в цены два снижения ставки позже в этом году.

Дополнительную интригу добавляет заявление Трампа о том, что он уже завершил собеседования с кандидатами на пост следующего главы ФРС и имеет конкретную личность на примете.