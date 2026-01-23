Состояние Илона Маска установило новый абсолютный рекорд, перейдя отметку в 788 миллиардов долларов. Стремительный рост капитала миллиардера произошел на фоне ралли акций Tesla, спровоцированного его оптимистичными заявлениями о запуске роботизированных такси. Согласно данным Forbes, на момент закрытия торгов в четверг капитал Маска оценивался в 788,1 миллиарда долларов, что на 13 миллиардов больше, чем днем ранее.
Состояние Илона Маска достигло исторических $788 миллиардов
Роботакси как драйвер роста
Ключевым фактором, подтолкнувшим акции Tesla вверх на 4,2% (до более $449 за акцию), стало выступление Маска на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Бизнесмен заявил, что сервис беспилотных такси Tesla станет «очень, очень распространенным» в США уже к концу текущего года. Это амбициозное расширение следует за пилотным запуском флота роботакси в Остине (Техас), который стартовал в июне 2025 года.
Финансовая пропасть между лидерами
Новый скачок капитала лишь закрепил бесспорное лидерство Маска в списке самых богатых людей планеты. Разрыв между ним и ближайшими преследователями стал колоссальным:
- 1 место: Илон Маск — $788,1 млрд.
- 2 место: Ларри Пейдж (Google) — $270,4 млрд.
- 3 место: Сергей Брин (Google) — $249,5 млрд.
Для сравнения, Джефф Безос занимает четвертое место ($245,5 млрд), а Марк Цукерберг — шестое ($222,1 млрд).
Составляющие империи Маска
Рост состояния Маска обеспечивается не только Tesla. Важную роль играют и другие его активы:
- SpaceX: Оценка компании достигла $800 млрд (еще в августе 2025 года она стоила $400 млрд).
- xAI Holdings: Стартап в сфере искусственного интеллекта привлек $20 млрд инвестиций при оценке в $250 млрд.
- Судебная победа: Верховный суд штата Делавэр отменил предыдущее решение об аннулировании опционов Tesla. Это вернуло Маску пакет акций стоимостью около $126 млрд.
Основными игроками и конкурентами Tesla
кроме Waymo (Alphabet) являются Zoox (Amazon).