23 января 2026, 13:54 Читати українською

Состояние Илона Маска достигло исторических $788 миллиардов

Состояние Илона Маска установило новый абсолютный рекорд, перейдя отметку в 788 миллиардов долларов. Стремительный рост капитала миллиардера произошел на фоне ралли акций Tesla, спровоцированного его оптимистичными заявлениями о запуске роботизированных такси. Согласно данным Forbes, на момент закрытия торгов в четверг капитал Маска оценивался в 788,1 миллиарда долларов, что на 13 миллиардов больше, чем днем ранее.

Состояние Илона Маска установило новый абсолютный рекорд, перейдя отметку в 788 миллиардов долларов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Роботакси как драйвер роста

Ключевым фактором, подтолкнувшим акции Tesla вверх на 4,2% (до более $449 за акцию), стало выступление Маска на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Бизнесмен заявил, что сервис беспилотных такси Tesla станет «очень, очень распространенным» в США уже к концу текущего года. Это амбициозное расширение следует за пилотным запуском флота роботакси в Остине (Техас), который стартовал в июне 2025 года.

Финансовая пропасть между лидерами

Новый скачок капитала лишь закрепил бесспорное лидерство Маска в списке самых богатых людей планеты. Разрыв между ним и ближайшими преследователями стал колоссальным:

  • 1 место: Илон Маск — $788,1 млрд.
  • 2 место: Ларри Пейдж (Google) — $270,4 млрд.
  • 3 место: Сергей Брин (Google) — $249,5 млрд.

Для сравнения, Джефф Безос занимает четвертое место ($245,5 млрд), а Марк Цукерберг — шестое ($222,1 млрд).

Составляющие империи Маска

Рост состояния Маска обеспечивается не только Tesla. Важную роль играют и другие его активы:

  • SpaceX: Оценка компании достигла $800 млрд (еще в августе 2025 года она стоила $400 млрд).
  • xAI Holdings: Стартап в сфере искусственного интеллекта привлек $20 млрд инвестиций при оценке в $250 млрд.
  • Судебная победа: Верховный суд штата Делавэр отменил предыдущее решение об аннулировании опционов Tesla. Это вернуло Маску пакет акций стоимостью около $126 млрд.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 января 2026, 14:20
#
Пока Tesla пиариться о расширении пилотного проекта роботакси в Остине штат Техас, другие компании уже давно зарабатывают на этом деньги, ведь рынок роботакси стремительно развивается и при этом лидирует Waymo (Alphabet) с более чем 2500 автомобилей и коммерческими услугами в нескольких городах США, совершая свыше 450 000 поездок в неделю.

Основными игроками и конкурентами Tesla
кроме Waymo (Alphabet) являются Zoox (Amazon).
+
0
AP1
AP1
23 января 2026, 16:04
#
Секта Маска це щось неймовірне, доля Теста на ринку електроавто падає, ринок роботаксі успішно освоюють інші компанії, електровантажівки успішно виробляють також інші компанії, але сектанти продовжують вірити в чудо і купують акції тесли.
