Недвижимость остается абсолютным гегемоном среди всех классов активов с оценкой в $671 трлн

Глобальный рынок недвижимости остается абсолютным гегемоном среди всех классов активов. Его совокупная стоимость достигла астрономической отметки в 671,5 триллиона долларов. Для сравнения: это примерно в пять раз превышает стоимость всех акций на всех фондовых биржах мира вместе взятых. Об этом свидетельствуют аналитические данные платформ ThemesETFs и AssetMarketCap.

Иерархия мирового богатства

Согласно обнародованному рейтингу, недвижимость (жилая, коммерческая и земля) занимает первое место с огромным отрывом от ближайших преследователей. Второе место занимает нефть с оценкой запасов в 106,5 триллиона долларов.

Интересно, что золото, которое часто считают главным защитным активом, занимает лишь четвертое место с капитализацией 31,4 триллиона долларов. Это сопоставимо с размером индекса Nasdaq, но в 20 раз меньше рынка недвижимости.

Валютный парадокс: юань против доллара

В категории валют (денежная масса) китайский юань неожиданно опережает доллар США более чем в два раза:

Китайский юань: $48,9 трлн (3-е место).

Доллар США: $22,3 трлн (5-е место).

Евро: 18,6 трлн долларов (6-е место).

Почему юань «дороже» доллара?

Дело в методике подсчета. В этом рейтинге под «валютой» подразумевается денежный агрегат M2 (наличные + депозиты + высоколиквидные активы). Экономика Китая сильно накачана кредитами и сбережениями населения, которые лежат на банковских счетах, поэтому объем денежной массы (M2) в Китае физически больше, чем в США. Однако это не означает, что юань более влиятелен в международных расчетах — там доллар остается бесспорным лидером.

Также стоит понимать, что цифра $671 трлн для недвижимости включает абсолютно все объекты: от вашей квартиры до небоскребов Нью-Йорка и сельскохозяйственных земель. Большая часть этой недвижимости не торгуется на биржах и является низколиквидной (ее трудно быстро продать).