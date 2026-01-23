В Bitwise объявили о завершении «криптозимы», прокуратура Южной Кореи потеряла биткоины на $48 млн: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В Bitwise объявили о завершении «криптозимы»: 4 квартал 2025 года стал дном медвежьего рынка

Специалисты инвестиционной компании Bitwise пришли к выводу, что четвертый квартал 2025 года стал переломным моментом для цифровых активов, обозначив конец медвежьего цикла. Аналитики уверены: несмотря на недавнее снижение цен, рынок готовится к масштабному обновлению в 2026 году.

Мэтт Хоуган, инвестиционный директор Bitwise, сравнивает текущую ситуацию с началом 2023 года — периодом после краха биржи FTX. Тогда биткоин начал свой путь восстановления с отметки в $16 000, достигнув $98 000 в начале 2025-го.

Сейчас эксперт видит идентичную картину: цены на активы снижаются, в то время как фундаментальные показатели сетей демонстрируют уверенный рост. Такая дивергенция обычно указывает на формирование рыночного дна.

В своем отчете Bitwise выделили ключевые достижения конца 2025 года:

Транзакционный бум: Сеть Ethereum и решение второго уровня (L2) зафиксировали исторические максимумы по количеству сделок.

Финансовая устойчивость: Выручка ведущих криптокомпаний растет быстрее показателей традиционного технологического сектора (S&P 500).

Эра Стейблкоинов: Капитализация «стабильных монет» впервые превысила $300 млрд, что свидетельствует об огромном объеме ликвидности, готовом к инвестированию.

Триумф DeFi: Децентрализованная биржа Uniswap по объемам торгов начала стабильно опережать централизованного гиганта Coinbase.

Аналитики прогнозируют, что следующий «бычий» забег подтолкнут несколько факторов:

Принятие закона Clarity Act в США, наконец разграничивающее роли регуляторов (SEC и CFTC).

Смена руководства ФРС США и стабилизация денежно-кредитной политики.

Открытие доступа к спотовым ETF для клиентов крупнейших брокерских домов (Merrill Lynch, Wells Fargo).

«Мы видим переход от спекулятивной юности крипторинка к его институциональному взрослению», — резюмирует Хоуган.

Крипторынок Индонезии: более 20 миллионов инвесторов и рост налоговых поступлений

Несмотря на всеобщее снижение объемов торговли, Индонезия демонстрирует стремительный рост числа владельцев цифровых активов. Как сообщает CNBC со ссылкой на Хасана Фаузи, представителя Управления финансовых услуг страны (OJK), по состоянию на конец 2025 года в стране официально зарегистрировано более 20,19 млн. криптоинвесторов.

В 2025 году на рынке наблюдался определенный спад активности. Объем транзакций: составил 482 трлн рупий ($29 млрд), что значительно меньше показателя 2024 года, который превышал 650 трлн рупий ($39 млрд).

Движущей силой рынка остается молодежь. Это обусловлено демографическими особенностями Индонезии, где большинство населения — люди трудоспособного возраста, быстро адаптирующие цифровые технологии.

Интересно, что даже при меньших объемах торговли государство стало зарабатывать на криптосфере больше. Только за ноябрь 2025 года бюджет пополнился на 719,61 млрд рупий (свыше $43 млн).

Власти Индонезии не ограничиваются только наблюдением. В настоящее время страна рассматривает два стратегических шага:

Создание национального биткоина-резерва.

Развитие зеленого майнинга с использованием богатых природных ресурсов страны — гидроэнергетики и геотермальных источников.

Регулятор (OJK) уверен, что активный приток новых пользователей будет стимулировать рынок к строгому соблюдению законодательства и дальнейшей легализации.

Таиланд на пороге криптореволюции: SEC готовит запуск ETF и новые правила для инфлюэнсеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда готовит масштабное обновление законодательства для рынка цифровых активов. Как сообщает заместитель генсека регулятора Джомкван Конгсакул, уже в начале 2026 года будут обнародованы финальные правила запуска криптовалютных ETF.

Ключевые инициативы регулятора:

Крипто-ETF и фьючерсы Продукт уже получил принципиальное одобрение. В настоящее время ведомство финализует операционные стандарты. Параллельно планируется разрешение торговли криптофьючерсами на Таиландской фьючерсной бирже (TFEX).

«Зеленые» токены: Таиланд готовит запуск первого токена для поддержки ESG-инвестиций (устойчивое развитие и экология).

Токенизация активов: Совместно с Центробанком страны создается регуляторная песочница. Ожидается, что токенизация сделает инвестиции более доступными для обычных граждан и стимулирует экономический рост.

SEC Таиланда также внедряет новые стандарты финансовой грамотности и ответственности:

Лимиты на крипту: Регулятор рекомендует рисковым инвесторам содержать в цифровых активах до 5% портфеля для обеспечения здоровой диверсификации.

Контроль за инфлюэнсерами: Распространение сухих фактов о крипте не требует лицензии, однако любые инвестиционные советы («покупайте этот актив») будут иметь право давать только сертифицированные брокеры и консультанты.

Прокуратура Южной Кореи потеряла конфискованные биткоины на $48 млн из-за фишинга

Громкий инцидент произошел в прокуратуре округа Кванджа (Южная Корея). В ходе плановой инспекции было обнаружено исчезновение значительной части конфискованной криптовалюты, стоимость которой оценивается в 70 млрд вон ($48 млн).

Как сообщает издание Chosun Daily, причиной потери стал фишинг. Сотрудник ведомства, проверяя состояние активов, перешел по ссылке на поддельную копию вебсайта.

Ключи и пароли к криптогаманцам хранились на обычных портативных USB-накопителях. При работе с этими данными работник случайно ввел конфиденциальную информацию на мошенническом ресурсе, что позволило злоумышленникам моментально перевести средства на внешние кошельки.

Несмотря на этот масштабный случай, общая статистика свидетельствует об улучшении безопасности в секторе за последний год. Согласно данным аналитиков Scam Sniffer:

Убытки от фишинга: В начале 2025 года сократились на 80% (общий ущерб по сектору около $84 млн).

Число жертв: Уменьшилось почти на 70% (до 106 тыс. человек).

Однако инцидент в Южной Корее показывает, что даже государственные структуры с большими крипторезервами остаются уязвимы из-за несоблюдения протоколов безопасности (использование USB вместо холодных аппаратных кошельков или мультиподписи).

Власти Южной Кореи подтвердили факт утечки, но отказываются разглашать точное количество похищенных монет, ссылаясь на тайну следствия.

«Мы проводим внутреннее расследование, чтобы установить все обстоятельства и отследить движение похищенных активов», — заявили в Yonhap News представители прокуратуры.

Ситуация осложняется тем, что криптовалютные транзакции необратимы, а после попадания в миксеры или на оффшорные биржи вернуть средства практически невозможно.