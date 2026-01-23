Центробанки накопили рекордные объемы активов

Эпоха после мирового финансового кризиса и пандемии ознаменовалась беспрецедентным расширением балансов центральных банков. Несмотря на то, что в последние годы регуляторы проводили политику «затягивания поясов» (повышение ставок и сокращение стимулов), объемы активов на их счетах остаются на исторически высоком уровне. Согласно последним данным, мировым лидером по концентрации капитала остается Еврозона, а Китай и США дышат друг другу в затылок. Об этом сообщает Банк международных расчетов (BIS) в своем отчете.

Лидеры мировой финансовой системы

Ключевой вывод из данных BIS — доминирование Еврозоны. Евросистема (объединяющая Европейский центральный банк и национальные банки стран еврозоны) держит на балансе активы стоимостью 7,13 триллиона долларов. Такой колоссальный масштаб свидетельствует об активной роли регулятора в стабилизации региона единой валюты через ряд кризисов.

Второе и третье места с минимальным отрывом делят Китай (6,62 трлн долларов) и США (6,59 трлн долларов). Это демонстрирует, что как развитые экономики, так и развивающиеся, одинаково активно использовали расширение балансов для управления ликвидностью и поддержания финансовой стабильности.

Особый путь Японии и прорыв развивающихся рынков

Япония занимает четвертое место с показателем в 4,52 триллиона долларов. Она является своеобразным исключением, поскольку такой огромный баланс сформировался не только из-за последних кризисов, но и в результате десятилетий ультрамягкой монетарной политики.

Показательным является попадание в десятку лидеров Индии и Бразилии. Это сигнализирует о росте веса развивающихся стран в глобальных финансах. Их центральные банки играют все большую роль в управлении потоками капитала и защите своих экономик от внешних шоков.