українська
23 января 2026, 11:22

OpenAI стремится к оценке в $830 млрд: Сэм Альтман ищет $50 миллиардов на Ближнем Востоке

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман проводит серию встреч с ведущими инвесторами Ближнего Востока, чтобы договориться о финансировании нового инвестиционного раунда. Разработчик ChatGPT планирует привлечь не менее 50 миллиардов долларов. По информации осведомленных источников, компания ориентируется на рыночную оценку своего бизнеса в диапазоне от 750 до 830 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман проводит серию встреч с ведущими инвесторами Ближнего Востока, чтобы договориться о финансировании нового инвестиционного раунда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гонка за капиталом

Альтман недавно посетил регион, где провел переговоры, в частности, с представителями ведущих государственных фондов Абу-Даби. Эти дискуссии пока находятся на ранней стадии, и окончательные суммы могут измениться. Помимо ближневосточных партнеров, OpenAI ведет переговоры с техногигантом Amazon о привлечении еще как минимум 10 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что осенью 2025 года, во время сделки по продаже акций сотрудниками, OpenAI оценивали в 500 миллиардов долларов. Нынешние аппетиты компании свидетельствуют о существенном росте ожиданий относительно ее стоимости. Сама же компания пока отказалась от официальных комментариев.

Расходы космического масштаба

Привлечение таких колоссальных сумм необходимо для покрытия огромных затрат на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания, которая все еще остается убыточной, взяла на себя обязательство потратить более 1,4 триллиона долларов в ближайшие годы.

Основные статьи расходов включают:

  • Закупку сверхсовременных чипов.
  • Строительство гигантских дата-центров.
  • Привлечение лучших талантов отрасли для разработки новых систем ИИ.

Конкуренция и восточный вектор

OpenAI — не единственный игрок, обращающийся к богатым нефтедолларами инвесторам Ближнего Востока. Их конкуренты, такие как Anthropic (который также планирует привлечь крупный раунд финансирования при оценке в 350 миллиардов долларов) и стартап Илона Маска xAI, тоже ищут капитал в этом регионе, чтобы удовлетворить свои растущие потребности.

Ранее OpenAI уже получала финансирование от MGX, инвестиционной фирмы из Абу-Даби, специализирующейся на технологиях, а также сотрудничала с компанией G42 для разработки масштабного дата-центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
