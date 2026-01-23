Введение нового закона об «Автогражданке» в 2025 году привело к значительному изменению ключевых показателей рынка. По данным МТСБУ, средняя сумма страхового возмещения выросла на треть, что обусловлено пересмотром лимитов ответственности и отменой коэффициента износа деталей. В то же время переход к свободному ценообразованию и ужесточение требований к сервису повлекли за собой существенное удорожание стоимости полисов для автовладельцев.
Автогражданка: средние выплаты выросли на 33%, а рынок перешел в «цифру»
Выплаты и компенсации: основные цифры
Главным результатом реформы стало существенное увеличение сумм, получаемых потерпевшими:
- Средняя выплата выросла на 33% и теперь составляет 45050 грн (против 33849 грн в 2024 году).
- Общая сумма выплат превысила 6,8 млрд грн, что на 41,4% больше, чем годом ранее.
- Число страховых случаев также возросло: частота ДТП увеличилась на 14,3%.
Почему выросли выплаты? Ключевые нововведения 2025 года
Рост компенсаций обусловлен новыми правилами игры, действующими с 1 января 2025:
- Отмена «износа»: Теперь страховщики не рассчитывают возраст авто при начислении выплаты — потерпевший получает полную сумму на восстановление.
- Прямое урегулирование: Потерпевший обращается в «свою» компанию, где покупал полис, а не ищет страховщика виновника.
- Ремонт вместо денег Приоритетом стал восстановительный ремонт на СТО-партнерах «под ключ».
- Запрет франшизы: Выплаты стали полными, без удержаний со стороны страховщика.
Цифровизация и Европротокол
Рынок практически полностью лишился бумажных документов:
- 99,7% всех договоров заключено в электронном формате.
- Каждое второе ДТП (45,8%) водители оформляют самостоятельно через Европротокол.
- Количество выплат по Европротоколом выросло почти вдвое (+97%), поскольку лимиты по этому инструменту были отменены.
Стоимость полиса и свободное ценообразование
Повышение качества сервиса и лимитов покрытия привело к удорожанию страхования. Введение свободного ценообразования позволило компаниям самостоятельно определять тарифы:
- Средняя цена полиса в 2025 году составила 3162 грн (рост на 132% по сравнению с 1361 грн в 2024-м).
- Несмотря на рост цены, спрос остался стабильным: за год заключено более 7,4 млн. договоров.
Лидеры рынка
Наибольшее количество премий и выплат в 2025 году обеспечили компании:
- «ТАС» — 23 735 требований на общую сумму 1,1 млрд грн,
- «Оранта» — 21 369 требований на 857,9 млн грн,
- «Княжая Виенна Иншуранс Групп» — 16 139 требований на 706,5 млн грн.
« Автогражданка наконец-то становится сервисом восстановления авто «под ключ», а не просто выплатой частичной компенсации», — подытожил председатель правления МТСБУ Александр Берназюк.
