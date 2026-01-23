Multi от Минфин
23 января 2026, 8:33 Читати українською

Автогражданка: средние выплаты выросли на 33%, а рынок перешел в «цифру»

Введение нового закона об «Автогражданке» в 2025 году привело к значительному изменению ключевых показателей рынка. По данным МТСБУ, средняя сумма страхового возмещения выросла на треть, что обусловлено пересмотром лимитов ответственности и отменой коэффициента износа деталей. В то же время переход к свободному ценообразованию и ужесточение требований к сервису повлекли за собой существенное удорожание стоимости полисов для автовладельцев.

Автогражданка: средние выплаты выросли на 33%, а рынок перешел в «цифру»
Фото: freepik

Выплаты и компенсации: основные цифры

Главным результатом реформы стало существенное увеличение сумм, получаемых потерпевшими:

  • Средняя выплата выросла на 33% и теперь составляет 45050 грн (против 33849 грн в 2024 году).
  • Общая сумма выплат превысила 6,8 млрд грн, что на 41,4% больше, чем годом ранее.
  • Число страховых случаев также возросло: частота ДТП увеличилась на 14,3%.

Почему выросли выплаты? Ключевые нововведения 2025 года

Рост компенсаций обусловлен новыми правилами игры, действующими с 1 января 2025:

  • Отмена «износа»: Теперь страховщики не рассчитывают возраст авто при начислении выплаты — потерпевший получает полную сумму на восстановление.
  • Прямое урегулирование: Потерпевший обращается в «свою» компанию, где покупал полис, а не ищет страховщика виновника.
  • Ремонт вместо денег Приоритетом стал восстановительный ремонт на СТО-партнерах «под ключ».
  • Запрет франшизы: Выплаты стали полными, без удержаний со стороны страховщика.

Цифровизация и Европротокол

Рынок практически полностью лишился бумажных документов:

  • 99,7% всех договоров заключено в электронном формате.
  • Каждое второе ДТП (45,8%) водители оформляют самостоятельно через Европротокол.
  • Количество выплат по Европротоколом выросло почти вдвое (+97%), поскольку лимиты по этому инструменту были отменены.

Стоимость полиса и свободное ценообразование

Повышение качества сервиса и лимитов покрытия привело к удорожанию страхования. Введение свободного ценообразования позволило компаниям самостоятельно определять тарифы:

  • Средняя цена полиса в 2025 году составила 3162 грн (рост на 132% по сравнению с 1361 грн в 2024-м).
  • Несмотря на рост цены, спрос остался стабильным: за год заключено более 7,4 млн. договоров.

Лидеры рынка

Наибольшее количество премий и выплат в 2025 году обеспечили компании:

  • «ТАС» — 23 735 требований на общую сумму 1,1 млрд грн,
  • «Оранта» — 21 369 требований на 857,9 млн грн,
  • «Княжая Виенна Иншуранс Групп» — 16 139 требований на 706,5 млн грн.

« Автогражданка наконец-то становится сервисом восстановления авто «под ключ», а не просто выплатой частичной компенсации», — подытожил председатель правления МТСБУ Александр Берназюк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
VladimirVG
VladimirVG
23 января 2026, 13:04
#
«Попри ріст ціни, попит залишився стабільним…»)) А куди ж йому подітися?
