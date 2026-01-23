Автогражданка: средние выплаты выросли на 33%, а рынок перешел в «цифру»

Введение нового закона об «Автогражданке» в 2025 году привело к значительному изменению ключевых показателей рынка. По данным МТСБУ, средняя сумма страхового возмещения выросла на треть, что обусловлено пересмотром лимитов ответственности и отменой коэффициента износа деталей. В то же время переход к свободному ценообразованию и ужесточение требований к сервису повлекли за собой существенное удорожание стоимости полисов для автовладельцев.