українська
22 января 2026, 19:34

Укрпочта выпустила марку ко Дню Соборности (фото)

Сегодня, 22 января, в киевском Главпочтамте состоялось торжественное погашение нового почтового выпуска «Почтовые символы государственности. История развития украинской филателии». Проект, представленный ко Дню Соборности Украины, стал визуальной летописью борьбы за независимость через призму почтовых знаков. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта выпустила марку ко Дню Соборности (фото)
Фото: Укрпочта

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Марковый лист, выпущенный в рамках проекта «Собственная марка», иллюстрирует преемственность украинских государственных традиций:

  • Истоки: Первые марки УНР и ЗУНР с трезубцами и номиналами в шагах.
  • Выпуски подпольной и лагерной почты советского периода.
  • Современность: Марки Новейшей истории — от Почты Майдана до памяти Небесной Сотни.

Дизайн листа был разработан Владимиром Тараном — известным художником и соавтором эскизов украинских банкнот (образцов 2003—2005 годов), который десятилетиями формирует визуальный стиль украинских денег и почтовых знаков.

Предлагаемый лист не имеет нумерации и включает 9 марок «Почтовые символы государственности» номинала U.

Где купить?

Тематический филателистический набор, посвященный истории государственности, уже доступен для заказа онлайн в почтовом маркете Postmark.

Комплексный проект: журнал и экспозиция

Выпуск марки стал частью большой инициативы вместе с журналом «Антиквар» и компанией «Палтех»:

  • Спецвыпуск журнала «Антиквар»: Впервые опубликованы уникальные материалы из частных коллекций, в частности, работы Георгия Нарбута и документы о системе коммуникации во время Революции Достоинства.
  • Выставка в Музее Революции Достоинства: В Доме профсоюзов открылась экспозиция, где можно увидеть оригинальные артефакты, редкие марки и документы, иллюстрирующие путь украинской почты.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
