По итогам прошлого года цены производителей промышленной продукции выросли на 8,2%. Несмотря на значительные колебания в течение года, декабрь 2025 продемонстрировал стабилизацию и даже незначительное снижение цен на 0,1% по сравнению с ноябрем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Промышленная инфляция в Украине за 2025 год составила 8,2% — Госстат
Декабрь: где цены падали, а где росли
В конце года наблюдалась разнонаправленная динамика в ключевых секторах промышленности:
- Снижение цен: Наибольшее удешевление зафиксировано в сфере снабжения энергоносителей (электроэнергия, газ, пар) — на 0,8%. Также на 0,1% упали цены в добывающей промышленности.
- Рост цен: В перерабатывающей промышленности, напротив, произошло удорожание продукции на 0,5%.
Ретроспектива 2025: мартовский шок
Годовой показатель в 8,2% выглядит умеренным на фоне экстремальных скачков, которые экономика пережила весной.
В марте 2025 года промышленная инфляция взлетела до рекордных 51,9%. Ключевым фактором стал энергетический коллапс — цены на поставку электроэнергии и газа тогда подскочили на 206,4% по отношению к предыдущему году.
Источник: Минфин
