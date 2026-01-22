Промышленная инфляция в Украине за 2025 год составила 8,2% — Госстат

По итогам прошлого года цены производителей промышленной продукции выросли на 8,2%. Несмотря на значительные колебания в течение года, декабрь 2025 продемонстрировал стабилизацию и даже незначительное снижение цен на 0,1% по сравнению с ноябрем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Декабрь: где цены падали, а где росли

В конце года наблюдалась разнонаправленная динамика в ключевых секторах промышленности:

Снижение цен: Наибольшее удешевление зафиксировано в сфере снабжения энергоносителей (электроэнергия, газ, пар) — на 0,8%. Также на 0,1% упали цены в добывающей промышленности.

Рост цен: В перерабатывающей промышленности, напротив, произошло удорожание продукции на 0,5%.

Ретроспектива 2025: мартовский шок

Годовой показатель в 8,2% выглядит умеренным на фоне экстремальных скачков, которые экономика пережила весной.

В марте 2025 года промышленная инфляция взлетела до рекордных 51,9%. Ключевым фактором стал энергетический коллапс — цены на поставку электроэнергии и газа тогда подскочили на 206,4% по отношению к предыдущему году.