Хакеры взломали блокчейн Saga и вывели $7 млн

Проект Saga приостановил работу своего блокчейна SagaEVM после взлома, в результате которого 21 января было выведено около $7 млн. Специалисты по безопасности расследуют инцидент, сообщила команда проекта.

Детали взлома

Разработчики сами объявили о взломе. По их словам, атака произошла из-за уязвимости в смарт-контрактах, связанных с межсетевыми операциями SagaEVM.

Согласно итогам предварительного расследования, злоумышленники развернули ряд контрактов и провели кросс‑чейн транзакции. Утраченные активы: USDC, ETH, yUSD и tBTC.

Основная сеть SSC (SSC mainnet) нетронута, валидаторы не скомпрометированы, а ключи подписантов не были украдены, уверяют представители проекта.

Неизвестные перевели основную часть стейблкоинов в сеть Эфириума, получив более 2000 ETH, а оставшиеся монеты продали через децентрализованную биржу Uniswap V4. По словам разработчиков, на момент сообщения о взломе похищенные средства находились на кошельке 0×2044697623afa31459642708c83f04ecef8c6ecb.

В ходе атаки два стейблкоина, Colt и Mustang, утратили связь с долларом США.

Общая стоимость заблокированных средств (TVL) в протоколе рухнула с более чем $36 млн до $21 млн, потеряв около 42%. Нативная монета проекта SAGA, и так торговавшаяся около исторических минимумов, упала до $0,053. Корпоративный стейблкоин Saga Dollar (D), который после взлома также потерял привязку к доллару, обвалился до $0,75.

Ранее генеральный директор специализирующейся на безопасности блокчейнов компании Immunefi Митчелл Амадор заявил, что почти 80% криптопроектов, переживших крупный взлом, никогда полностью не восстанавливаются.