українська
22 января 2026, 17:07

Инфляция снижается: Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 37% годовых

Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 37% годовых, говорится в заявлении регулятора. Комитет по денежно-кредитной политике также понизил ставку овернайт по кредитам с 41% до 40% и ставку овернайт по депозитам с 36,5% до 35,5%.

Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 37% годовых, говорится в заявлении регулятора.

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инфляция пошла на спад

Базовая инфляция в декабре снизилась, отмечается в сообщении. Опережающие индикаторы указывают на ускорение месячной потребительской инфляции в январе из-за роста цен на продукты питания, однако повышение базового тренда ограничено.

Регулятор примет решения для создания денежных и финансовых условий, необходимых для достижения целевого показателя инфляции 5% в среднесрочной перспективе.

Ожидания экономистов

Опрос Reuters, проведенный в начале этой недели, показал, что все 20 экономистов ожидали снижения базовой ставки на заседании 22 января.

При этом 17 аналитиков прогнозировали сокращение на 150 базисных пунктов, аналогичное декабрьскому шагу, а три респондента предсказывали меньшее снижение.

В ходе декабрьского заседания ЦБ решил понизить ключевую процентную ставку с 39,5% до 38%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
