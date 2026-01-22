Multi от Минфин
українська
22 января 2026, 15:32

Прогноз BlackRock на 2026 год: Глобальные инвестиции фокусируются на ИИ-инфраструктуре и токенизации

Инвестиционный гигант BlackRock обнародовал свой ежегодный аналитический отчет, в котором определил 2026 период масштабной трансформации цифровой и физической экономики. Главный вывод аналитиков: успех искусственного интеллекта теперь зависит не от алгоритмов, а от мощности электросетей, а крипторынок окончательно переходит к этапу практического применения через токенизацию.

Прогноз BlackRock на 2026 год: Глобальные инвестиции фокусируются на ШИ-инфраструктуре и токенизации

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Искусственный интеллект: от софта до «железа» и энергии

BlackRock констатирует, что эра экспериментов с ИИ завершилась — началась фаза глобального масштабирования. Однако главным препятствием («узким местом») становится физическая инфраструктура.

Доступ к стабильной и дешевой электроэнергии стал критическим фактором. Модернизация сетей и строительство новых генерирующих объектов будут создавать колоссальный инвестиционный спрос.

По оценкам компании, совокупные вложения в энергетику и дата-центры для нужд ИИ могут достичь невероятных $100 трлн к 2040 году.

В 2025 году ИИ-стартапы уже привлекли около $150 млрд (включая рекордный раунд OpenAI на $40 млрд). В 2026 году этот тренд только усилится из-за слияния публичных и частных рынков капитала.

Токенизация и доминирование Ethereum

Криптосфера, по мнению экспертов BlackRock, входит в фазу зрелости, где акцент смещается с трейдинга на реальные финансовые операции.

Стейблкоины как фундамент: Объемы транзакций в стабильных монетах растут быстрее объемов спотовой торговли. Это свидетельствует о том, что криптоактивы все чаще используются для расчетов и платежей.

Ethereum — база для активов. Более 65% всех токенизированных активов мира сосредоточены в сети Ethereum. Компания рассматривает этот блокчейн как основной инфраструктурный пласт для будущей оцифровки финансовых инструментов.

После успеха стейблкоинов BlackRock ожидает перевода на блокчейн других классов активов, от облигаций к недвижимости.

Биткоин как институциональный стандарт

Интерес больших фондов к первой криптовалюте продолжает бить рекорды. Собственный фонд BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT) — продемонстрировал беспрецедентную динамику в истории финансов. Фонд аккумулировал $70 млрд активов под управлением всего за 341 торговый день.

Биткоин не является просто «хайповой темой» и превратился в полноценный структурный элемент современных инвестиционных портфелей наряду с технологическими акциями.

Выводы для инвесторов

BlackRock отмечает, что в 2026 году геополитическая конкуренция ускорит развитие ИИ, а цифровая экономика станет еще более зависимой от устойчивости физических цепочек снабжения и энергетических проектов. ИИ и криптоактивы теперь воспринимаются не как отдельные нарративы, а как единая технологическая конструкция будущего.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
