українська
22 января 2026, 14:49 Читати українською

Украине необходимо импортировать 4 млрд куб. м газа: для покрытия дефицита не хватает $100 миллионов

Несмотря на накопленные в хранилищах 13,2 млрд. куб. м газа, Украина нуждается в дополнительном импорте более 4 млрд куб. м для удачного прохождения зимнего периода. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Украине необходимо импортировать 4 млрд. куб. м газа: для покрытия дефицита не хватает $100 миллионов
Фото: Алексей Соболев

Финансовое и техническое состояние отрасли

По словам министра, большая часть средств для закупки топлива уже найдена, однако остается дефицит финансирования в размере около $100 млн. Кроме финансовой поддержки, страна остро нуждается в критическом оборудовании для поддержания стабильности газовой системы: компрессоров, турбин и установок для закачки и доставки газа потребителям.

Соболев отметил беспрецедентную скорость восстановления отрасли после атак России в 2025 году:

  • Весна 2025 г.: Было уничтожено 50% газодобывающих мощностей, которые удалось восстановить на 110% только за полгода.
  • Осень 2025: Россия разрушила еще 40% инфраструктуры, однако благодаря помощи партнеров и компаний из США и Европы эти мощности уже возвращены в работу.

Источники поставки и новые контракты

Украина активно сотрудничает с международными финансовыми учреждениями и правительством Норвегии по обеспечению топливом.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий уточнил детали импорта:

  • В прошлом году компания приобрела 6 млрд куб. м газа, часть из которого составила американский ресурс.
  • В настоящее время «Нафтогаз» ведет переговоры по прямым контрактам с продавцами сжиженного газа (LNG).
  • Временные критические потребности закрываются благодаря сотрудничеству с польским холдингом Orlen, поставляемым американским LNG по запросам Украины.

Министр резюмировал, что консолидация усилий международных партнеров и частного сектора является решающей для поддержания работоспособности украинской ГТС в условиях постоянных обстрелов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
