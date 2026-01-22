Украинцы за 2025 год потратили на онлайн-покупки 256 млрд грн

Объем украинского рынка e-commerce вырос на 7% в 2025 году, сообщил СЕО Prom Никита Артемчук в интервью Forbes Ukraine . Сумма купленных товаров — 256 млрд грн.

Объем рынка e-commerce в 2025 году

Объем рынка e-commerce в 2025-м составил 256 млрд грн, сообщил СЕО Prom Никита Артемчук.

«В эту сумму входят покупки на украинских и международных маркетплейсах, таких как AliExpress, Temu, и покупки, оформленные онлайн и полученные с точек выдачи», — добавляет он.

Рост e-commerce примерно на уровне инфляции — 7%. «Рынок растет медленнее, чем в довоенные годы», — говорит Артемчук.

Доля электронной коммерции Украины в ритейле — 10%, на уровне 2024 года.

В Польше эта доля составляет 22%, в США — около 30%, в Великобритании — до 35%. «Потенциал роста (украинского рынка. — Forbes) — втрое», — говорит Артемчук.

В среднем в 2025-м на одного украинца приходилось 17,5 онлайн-покупок с чеком на 1320 грн, по данным Prom.

Что покупали больше всего

Больше всего онлайн-покупок в 2025 украинцы сделали в категориях: техника и электроника, товары для дома и сада, товары для ремонта автомобилей, одежда, обувь и аксессуары, а также косметика и парфюмерия, по данным Prom.

Наибольшая динамика роста заказов из года в год в категориях: продукты питания, зоотовары, инструменты, товары для ремонта и строительства.