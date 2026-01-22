Для персонала критической инфраструктуры введено полное бронирование

Для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

100% бронирование

«Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации — для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала», — сообщил Зеленский.

По его словам, дефицит эффективного реагирования на местах не должен объясняться нехваткой кадров, поскольку у города есть ресурсы для привлечения необходимых работников к работе.