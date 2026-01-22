Multi от Минфин
22 января 2026, 11:14 Читати українською

Для персонала критической инфраструктуры введено полное бронирование

Для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала.

100% бронирование

«Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации — для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала», — сообщил Зеленский.

По его словам, дефицит эффективного реагирования на местах не должен объясняться нехваткой кадров, поскольку у города есть ресурсы для привлечения необходимых работников к работе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+90
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
22 января 2026, 11:26
#
Там на дністровській ГЕС і ГАЕС (як і на інших енергооб'єктах) стільки липових «енергетиків» працює, що пів країни буде заброньовано!
+
0
vPrirech
vPrirech
22 января 2026, 14:32
#
Проблема я би так сказав у тому що на войні работяги, а не кадрові офіцери. По закону мобілізації всі кадровики, військові фомування та госсектор має бути вже давно в окопах.
+
+15
Exba
Exba
22 января 2026, 11:36
#
Это давно нужно было сделать
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
