Кредиты на авто: что покупали украинцы в 2025 году и что изменится в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2026, 12:55 Читати українською

Кредиты на авто: что покупали украинцы в 2025 году и что изменится в 2026 году

Несмотря на экономические и военные вызовы и колебания валют в 2025 году, украинский рынок автокредитования обладал устойчивой восходящей активностью. Спрос на новые автомобили оставался стабильно высоким, а изменения в условиях кредитования и партнерские программы банков и автодилеров оказывали существенное влияние на решения покупателей. Об этом рассказал Сергей Кипоренко, руководитель направления автокредитования Глобус Банка.

Несмотря на экономические и военные вызовы и колебания валют в 2025 году, украинский рынок автокредитования обладал устойчивой восходящей активностью.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменился рынок автокредитования

Так, в 2025 году по сравнению с 2024 годом количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 35% и составило в среднем 1183 единиц в месяц (в 2024 году среднемесячный показатель составлял около 880 авто).

Самые популярные бренды в 2025 году

Кипоренко обратил внимание, что на протяжении 2025 года наиболее популярными автобрендами, на которые оформлялись автокредиты, независимо от ценовой категории и типа двигателя, оставались автомобили европейского происхождения.

Так, из 20 самых популярных брендов 8 принадлежат к европейским автопроизводителям. В частности, четыре бренда представляют Германию — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Франция представлена двумя брендами — Renault и Citroën, и по одному бренду приходится на Чехию и Швецию — Škoda и Volvo соответственно.

Японские автомобили на кредитном рынке представлены 7 брендами: Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Lexus и Mitsubishi. Отдельно эксперт отметил активное развитие кредитования китайских брендов — BYD, ZEEKR, а также южнокорейских производителей — Hyundai и Kia.

По его словам, более 60% всех автокредитов на новые автомобили в 2025 году было оформлено на приобретение японских и немецких марок, что свидетельствует о стабильном спросе на бренды с высокой ликвидностью и прогнозируемой остаточной стоимостью.

В то же время специалист очертил самые популярные бренды по ценовым сегментам.

Сегмент $10−25 тыс.:
Renault, BYD, Citroën, KIA, Suzuki, Chery, Geely, JAC, Great Wall.

Сегмент $30−45 тыс.:
Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

Премиумсегмент $80−100 тыс.:
BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Эксперт акцентировал, что в прошлом году наибольший спрос в кредитном сегменте наблюдался на новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, на которые пришлось в среднем 50% всех автокредитов. Гибридные модели занимали более 27%, а доля электрокаров составила около 23%.

То есть, как отмечает банкир, в течение года доля гибридов и электрокаров почти сравнялась с традиционными бензино-дизельными авто.

Что ждать в 2026 году

По мнению Кипоренко, первый маркер любых возможных изменений в автокредитовании — это учетная ставка. При дальнейшем сокращении инфляции (по прогнозу НБУ, в 2026 году инфляция составит до 6,6%), регулятор может несколько снизить учетную ставку — на 1−1,5 п.п., до 14−14,5%.

Эксперт убежден, что соответствующие изменения могут отразиться и в кредитных условиях.

Второй маркер — ситуация на валютном рынке. Эксперт отмечает, что в 2026 году стоимость доллара может составить 45 грн, а евро — 52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может вырасти в среднем на 2−7%, а евро — на 5%.

Третьим маркером станет изменение налоговых правил при регистрации электромобилей, что неизбежно приведет к их удорожанию. Дополнительное давление на цены будет оказывать и ситуация на валютном рынке. В результате роста стоимости электрокаров может стимулировать продавцов активнее внедрять партнерские программы и специальные предложения, чтобы сохранить уровень спроса на электромобили.

Четвертый маркер — системный, он связан с продолжительностью и последствиями войны как экономическими, так и социально-психологическими.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами