Кредиты на авто: что покупали украинцы в 2025 году и что изменится в 2026 году

Несмотря на экономические и военные вызовы и колебания валют в 2025 году, украинский рынок автокредитования обладал устойчивой восходящей активностью. Спрос на новые автомобили оставался стабильно высоким, а изменения в условиях кредитования и партнерские программы банков и автодилеров оказывали существенное влияние на решения покупателей. Об этом рассказал Сергей Кипоренко, руководитель направления автокредитования Глобус Банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменился рынок автокредитования

Так, в 2025 году по сравнению с 2024 годом количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 35% и составило в среднем 1183 единиц в месяц (в 2024 году среднемесячный показатель составлял около 880 авто).

Самые популярные бренды в 2025 году

Кипоренко обратил внимание, что на протяжении 2025 года наиболее популярными автобрендами, на которые оформлялись автокредиты, независимо от ценовой категории и типа двигателя, оставались автомобили европейского происхождения.

Так, из 20 самых популярных брендов 8 принадлежат к европейским автопроизводителям. В частности, четыре бренда представляют Германию — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Франция представлена двумя брендами — Renault и Citroën, и по одному бренду приходится на Чехию и Швецию — Škoda и Volvo соответственно.

Японские автомобили на кредитном рынке представлены 7 брендами: Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Lexus и Mitsubishi. Отдельно эксперт отметил активное развитие кредитования китайских брендов — BYD, ZEEKR, а также южнокорейских производителей — Hyundai и Kia.

По его словам, более 60% всех автокредитов на новые автомобили в 2025 году было оформлено на приобретение японских и немецких марок, что свидетельствует о стабильном спросе на бренды с высокой ликвидностью и прогнозируемой остаточной стоимостью.

В то же время специалист очертил самые популярные бренды по ценовым сегментам.

Сегмент $10−25 тыс.:

Renault, BYD, Citroën, KIA, Suzuki, Chery, Geely, JAC, Great Wall.

Сегмент $30−45 тыс.:

Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

Премиумсегмент $80−100 тыс.:

BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Эксперт акцентировал, что в прошлом году наибольший спрос в кредитном сегменте наблюдался на новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, на которые пришлось в среднем 50% всех автокредитов. Гибридные модели занимали более 27%, а доля электрокаров составила около 23%.

То есть, как отмечает банкир, в течение года доля гибридов и электрокаров почти сравнялась с традиционными бензино-дизельными авто.

Что ждать в 2026 году

По мнению Кипоренко, первый маркер любых возможных изменений в автокредитовании — это учетная ставка. При дальнейшем сокращении инфляции (по прогнозу НБУ, в 2026 году инфляция составит до 6,6%), регулятор может несколько снизить учетную ставку — на 1−1,5 п.п., до 14−14,5%.

Эксперт убежден, что соответствующие изменения могут отразиться и в кредитных условиях.

Второй маркер — ситуация на валютном рынке. Эксперт отмечает, что в 2026 году стоимость доллара может составить 45 грн, а евро — 52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может вырасти в среднем на 2−7%, а евро — на 5%.

Третьим маркером станет изменение налоговых правил при регистрации электромобилей, что неизбежно приведет к их удорожанию. Дополнительное давление на цены будет оказывать и ситуация на валютном рынке. В результате роста стоимости электрокаров может стимулировать продавцов активнее внедрять партнерские программы и специальные предложения, чтобы сохранить уровень спроса на электромобили.

Четвертый маркер — системный, он связан с продолжительностью и последствиями войны как экономическими, так и социально-психологическими.