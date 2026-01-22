Multi от Минфин
українська
22 января 2026, 12:34

Ротация капитала в биткоине, Джастин Сан прогнозирует рекордный год для Tron: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Ротация капитала в биткоине, Джастин Сан прогнозирует рекордный год для Tron: что нового на крипторынку
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ротация капитала в биткоине: «новые» киты впервые взяли под контроль рынок, несмотря на убытки

По данным аналитика CryptoQuant Хулио Морено, на крипторынке произошло историческое изменение: доля «новых» китов (держателей от 1000 BTC, зашедших недавно) в реализованной капитализации впервые превысила долю долгосрочных инвесторов. Это свидетельствует о переходе контроля над активом в капитал, который покупал биткоин на пике цикла.

Ключевые факты о новых игроках:

  • Цена входа и убытки: Средняя цена покупки «новых» китов составляет около $98 000. Поскольку текущие котировки ниже, их совокупный нереализованный ущерб составил $6 млрд.
  • Источник давления: Именно эта группа сейчас диктует направление рынка. Из-за высокой чувствительности к волатильности они активно продают активы во время проседаний, что создает постоянное давление на цену.
  • Сравнение со «старыми» китами: Опытные инвесторы со средней ценой входа в $40 000 остаются в прибыли и не проявляют значительной активности.

Аналитики QCP Capital отмечают, что биткоин ведет себя как классический рисковый актив, а не хедж от инфляции. На рынок давят макроэкономические факторы, в частности, финансовый кризис в Японии, где доходность 10-летних облигаций достигла максимума с 1999 года (2,29%).

Огромный госдолг Японии (более 240% ВВП) и угроза стабильности глобальных финансов заставляют рынки переходить в «защитный режим», что ограничивает потенциал роста криптовалют в фазе распределения активов.

Джастин Сан прогнозирует рекордный 2026 год для Tron после исторических прибылей в прошлом году

Основатель блокчейна Tron Джастин Сан заявил, что в 2026 году сеть продемонстрирует еще более высокие показатели производительности, чем в прошлом. Оптимизм разработчика основывается на массовом внедрении стейблкоинов, развитии Web3-протоколов и укреплении фундаментальных показателей системы.

Сан подкрепил свои прогнозы данными отчета аналитической платформы Messari, зафиксировавшей значительный скачок ключевых метрик Tron в 2025 году.

Прошедший год стал знаковым для экосистемы по нескольким причинам:

  • Рекордный доход: В 2025 году квартальный доход Tron впервые в истории превысил $1 млрд, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
  • Лидерство в стейблкоинах: Общий объем стабильных монет в сети достиг $81,8 млрд. Примечательно, что почти вся эта сумма ($81 млрд) приходится на USDT от компании Tether, что делает Tron ключевой площадкой для этого актива.

Стремительное развитие сети в 2025 году было обусловлено экспансией на новые рынки и интеграцией с крупными игроками:

  • Кросчейн-решение: Токен TRX был запущен в сети второго уровня Base, а кошелек Ledger Live добавил возможность стейкинга TRX непосредственно в приложении.
  • Глобальная регулировка: Важным этапом стало одобрение использования USDT на базе Tron регулятором Глобального рынка Абу-Даби (ADGM), что открыло двери для более широкого институционального использования.

Несмотря на успехи, в секторе децентрализованных финансов (DeFi) наблюдалась определенная стагнация: общая заблокированная стоимость (TVL) в протоколах Tron к концу года снизилась до $4,4 млрд.

В то же время, популярность сети среди пользователей продолжает расти — количество новых адресов увеличилось на 13%, достигнув отметки в 222 818, что свидетельствует о стабильном притоке новой аудитории в экосистему.

Интерес к биткоину в соцсети X упал на треть за год: почему это может стать сигналом к росту

В 2025 году активность обсуждений первой криптовалюты в соцсети X (ранее Twitter) существенно снизилась. По данным соучредителя Casa Джеймсона Лоппа, количество публикаций с упоминанием биткоина сократилось на 32%, составив в общей сложности 96 млн сообщений.

Динамика упоминаний в 2025 году была неравномерной и зависела от ключевых событий:

  • Январь: Пик активности на фоне инаугурации Дональда Трампа и помилования основателя Silk Road Росса Ульбрихта.
  • Март: Всплеск интереса через подписание закона о создании стратегического биткоин-резерва США.
  • Май: Традиционный подъем обсуждений 22 мая, во время празднования Bitcoin Pizza Day.
  • Август: Последний масштабный скачок, когда цена актива пересекла отметку в $120 000.

Пока частота упоминаний криптовалюты в X находится на самых низких годовых отметках. Аналогичное охлаждение интереса фиксирует и Google Trends, где поисковые запросы демонстрируют нисходящую тенденцию.

На момент написания новости стоимость биткоина составляет около $89 730. За неделю актив потерял почти 7%.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
