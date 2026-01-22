Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов

Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что будет существенно способствовать восстановлению страны. Об этом заявил спецпредставитель США Стив Виткофф в своем выступлении в Давосе.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагает Трамп

«Дональд Трамп говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США», — отметил Виткофф.

Он также подчеркнул, что украинцы действительно заслуживают завершения войны, и для этого сейчас прилагаются большие усилия.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе сообщил о решении отказаться от введения пошлин для европейских стран из-за их позиции по Гренландии.