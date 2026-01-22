Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что будет существенно способствовать восстановлению страны. Об этом заявил спецпредставитель США Стив Виткофф в своем выступлении в Давосе.
Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов
Что предлагает Трамп
«Дональд Трамп говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США», — отметил Виткофф.
Он также подчеркнул, что украинцы действительно заслуживают завершения войны, и для этого сейчас прилагаются большие усилия.
Напомним
Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе сообщил о решении отказаться от введения пошлин для европейских стран из-за их позиции по Гренландии.
