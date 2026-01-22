В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в 2024 г., сообщает Укравтопром.
Украинцы покупают меньше новых бензиновых авто, но больше б/у
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Спрос падает
Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в 2024 году они охватывали 40% рынка новых автомобилей, то сейчас — 32%.
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в 2025 году стал кроссовер HYUNDAI Tucson.
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- HYUNDAI Tucson — 2198 ед.;
- MAZDA CX5 — 1652 ед.;
- SKODA Octavia — 1458 ед.;
- RENAULT Duster — 1289 ед;
- KIA Sportage — 1157 ед.
Спрос на подержанные авто
В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 12%, до 117,6 тыс. ед. Они охватили 43% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 47% в 2024 г.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- VOLKSWAGEN Golf — 7889 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 6204 ед.;
- AUDI Q5 — 6093 ед.;
- NISSAN Rogue — 5665 ед.;
- AUDI A4 — 3961 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии