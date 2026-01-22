Украинцы покупают меньше новых бензиновых авто, но больше б/у

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в 2024 г., сообщает Укравтопром.

Спрос падает

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в 2024 году они охватывали 40% рынка новых автомобилей, то сейчас — 32%.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в 2025 году стал кроссовер HYUNDAI Tucson.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

HYUNDAI Tucson — 2198 ед.;

MAZDA CX5 — 1652 ед.;

SKODA Octavia — 1458 ед.;

RENAULT Duster — 1289 ед;

KIA Sportage — 1157 ед.

Спрос на подержанные авто

В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 12%, до 117,6 тыс. ед. Они охватили 43% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 47% в 2024 г.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто