українська
22 января 2026, 12:16

Украинцы покупают меньше новых бензиновых авто, но больше б/у

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в 2024 г., сообщает Укравтопром.

В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спрос падает

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в 2024 году они охватывали 40% рынка новых автомобилей, то сейчас — 32%.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в 2025 году стал кроссовер HYUNDAI Tucson.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

  • HYUNDAI Tucson — 2198 ед.;
  • MAZDA CX5 — 1652 ед.;
  • SKODA Octavia — 1458 ед.;
  • RENAULT Duster — 1289 ед;
  • KIA Sportage — 1157 ед.

Спрос на подержанные авто

В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 12%, до 117,6 тыс. ед. Они охватили 43% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 47% в 2024 г.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто

  • VOLKSWAGEN Golf — 7889 ед.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 6204 ед.;
  • AUDI Q5 — 6093 ед.;
  • NISSAN Rogue — 5665 ед.;
  • AUDI A4 — 3961 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
