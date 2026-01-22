Ссора с Маском подняла продажи Ryanair

Публичная перепалка главы европейской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири с Илоном Маском — длится с 14 января из-за отказа от установки его спутникового интернета Starlink на самолетах — обернулась для лоукостера взрывным ростом продаж билетов. Об этом О'Лири рассказал на пресс-конференции в среду.

Конфликт с Маском

Конфликт авиакомпания использует для рекламы своей январской распродажи под лозунгом «специально для Илона и любых других идиотов в X». На этом троллинг не заканчивается — в благодарность за успешную «пиар-баталию» О’Лири пообещал Маску бесплатный билет.

Ругаться в сети предпринимали начали после того, как О’Лири отказался устанавливать на самолеты Ryanair спутниковый интернет Starlink, разработанный SpaceX Маска.

Как объяснил О’Лири, это создаст лишнее сопротивление и увеличит расход топлива: установка обойдется в $200−250 млн в год, а компенсировать их платным доступом к интернету не получится.

Маск писал в X, что О'Лири «дезинформирован», называл его «полным идиотом» и в целом не стеснялся в выражениях. О’Лири, тоже известный своим резким стилем, в долгу не остался и умело словил пиар, отмечает CNN.

Среди прочего, Маск в шутку интересовался возможностью купить Ryanair и запустил традиционный опрос для пользователей в X, на что О’Лири напомнил о запрете для граждан не из стран ЕС владеть контрольным пакетом европейских авиакомпаний, но отметил, что инвестиции Маска приветствуются.

«Это вложение гораздо более выгодное, чем финансовые результаты, которые он получает от X», — съехидничал глава Ryanair, выразив очередную благодарность за дополнительную рекламу.