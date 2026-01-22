ЦБ Ирана приобрел USDT более чем на $500 миллионов

Центральный банк Ирана приобрел цифровые активы, обеспеченные долларами, более чем на $500 миллионов за прошлый год, чтобы смягчить валютный кризис и обойти санкции США, говорится в отчете компании Elliptic, занимающейся блокчейн-аналитикой, пишет Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Зачем Ирану USDT

Центральный банк Ирана, пытающийся справиться с экономическими вызовами, повлекшими смертельные протесты в последние недели, совершил две покупки стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, от Tether в апреле и мае 2025 года, сообщила Elliptic в среду, ссылаясь на утечку.

До июня 2025 года большинство средств поступало на иранскую криптовалютную биржу, где пользователи могли держать USDT, обменивать их на другие криптовалюты или продавать за риалы, сообщает Elliptic. После того, как в июне эту биржу сломала произраильская группа, потоки изменились: USDT конвертировался в другие активы и перемещался через несколько блокчейнов.

Экономический кризис

Экономика Ирана практически отрезана от мировых финансовых рынков и банков с тех пор, как президент США Дональд Трамп отказался от знакового ядерного соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции и штрафы против страны.

Ограничения на экспорт нефти из Ирана — крупнейшего источника доходов в иностранной валюте — сократили поставки иностранной валюты, как и неспособность репатриировать экспортные доходы и исключения из банковской системы SWIFT. Это помешало Центральному банку Ирана защищать стоимость риала и бороться с растущей инфляцией.

Читайте также: Иранцы массово выводят биткоин в собственные кошельки: крипторинок достиг $7,8 млрд