Центральный банк Ирана приобрел цифровые активы, обеспеченные долларами, более чем на $500 миллионов за прошлый год, чтобы смягчить валютный кризис и обойти санкции США, говорится в отчете компании Elliptic, занимающейся блокчейн-аналитикой, пишет Bloomberg.
ЦБ Ирана приобрел USDT более чем на $500 миллионов
Зачем Ирану USDT
Центральный банк Ирана, пытающийся справиться с экономическими вызовами, повлекшими смертельные протесты в последние недели, совершил две покупки стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, от Tether в апреле и мае 2025 года, сообщила Elliptic в среду, ссылаясь на утечку.
До июня 2025 года большинство средств поступало на иранскую криптовалютную биржу, где пользователи могли держать USDT, обменивать их на другие криптовалюты или продавать за риалы, сообщает Elliptic. После того, как в июне эту биржу сломала произраильская группа, потоки изменились: USDT конвертировался в другие активы и перемещался через несколько блокчейнов.
Экономический кризис
Экономика Ирана практически отрезана от мировых финансовых рынков и банков с тех пор, как президент США Дональд Трамп отказался от знакового ядерного соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции и штрафы против страны.
Ограничения на экспорт нефти из Ирана — крупнейшего источника доходов в иностранной валюте — сократили поставки иностранной валюты, как и неспособность репатриировать экспортные доходы и исключения из банковской системы SWIFT. Это помешало Центральному банку Ирана защищать стоимость риала и бороться с растущей инфляцией.
Elliptic заявила, что Центральный банк Ирана, похоже, использовал стейблкоин, чтобы помочь остановить падение риала и для осуществления платежей, связанных с международной торговлей. Эта практика позволяет Ирану разработать «защищенный от санкций» банковский механизм" и «теневой финансовый уровень, способный удерживать стоимость доллара США за пределами досягаемости власти США», — сказала Elliptic.
В своем заявлении Tether сообщила, что «придерживается политики нулевой толерантности к преступному использованию наших токенов» и «давно следует указаниям, установленным OFAC в отношении лиц со специально определенными категориями», имея в виду Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США и термин, который оно использует для обозначения санкций.
Криптосектор Ирана
В отчете на прошлой неделе компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, оценила криптосектор Ирана в 7,78 миллиарда долларов в 2025 году, поскольку все больше иранцев стремятся оградить свои активы от неконтролируемой инфляции и ищут альтернативы более дорогим долларам и евро.
