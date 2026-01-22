ЦБ Ирана приобрел USDT более чем на $500 миллионов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2026, 11:04 Читати українською

ЦБ Ирана приобрел USDT более чем на $500 миллионов

Центральный банк Ирана приобрел цифровые активы, обеспеченные долларами, более чем на $500 миллионов за прошлый год, чтобы смягчить валютный кризис и обойти санкции США, говорится в отчете компании Elliptic, занимающейся блокчейн-аналитикой, пишет Bloomberg.

Центральный банк Ирана приобрел цифровые активы, обеспеченные долларами, более чем на 500 миллионов долларов за прошлый год, чтобы смягчить валютный кризис и обойти санкции США, говорится в отчете компании Elliptic, занимающейся блокчейн-аналитикой.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Зачем Ирану USDT

Центральный банк Ирана, пытающийся справиться с экономическими вызовами, повлекшими смертельные протесты в последние недели, совершил две покупки стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, от Tether в апреле и мае 2025 года, сообщила Elliptic в среду, ссылаясь на утечку.

До июня 2025 года большинство средств поступало на иранскую криптовалютную биржу, где пользователи могли держать USDT, обменивать их на другие криптовалюты или продавать за риалы, сообщает Elliptic. После того, как в июне эту биржу сломала произраильская группа, потоки изменились: USDT конвертировался в другие активы и перемещался через несколько блокчейнов.

Экономический кризис

Экономика Ирана практически отрезана от мировых финансовых рынков и банков с тех пор, как президент США Дональд Трамп отказался от знакового ядерного соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции и штрафы против страны.

Ограничения на экспорт нефти из Ирана — крупнейшего источника доходов в иностранной валюте — сократили поставки иностранной валюты, как и неспособность репатриировать экспортные доходы и исключения из банковской системы SWIFT. Это помешало Центральному банку Ирана защищать стоимость риала и бороться с растущей инфляцией.

Читайте также: Иранцы массово выводят биткоин в собственные кошельки: крипторинок достиг $7,8 млрд

Elliptic заявила, что Центральный банк Ирана, похоже, использовал стейблкоин, чтобы помочь остановить падение риала и для осуществления платежей, связанных с международной торговлей. Эта практика позволяет Ирану разработать «защищенный от санкций» банковский механизм" и «теневой финансовый уровень, способный удерживать стоимость доллара США за пределами досягаемости власти США», — сказала Elliptic.

В своем заявлении Tether сообщила, что «придерживается политики нулевой толерантности к преступному использованию наших токенов» и «давно следует указаниям, установленным OFAC в отношении лиц со специально определенными категориями», имея в виду Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США и термин, который оно использует для обозначения санкций.

Криптосектор Ирана

В отчете на прошлой неделе компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, оценила криптосектор Ирана в 7,78 миллиарда долларов в 2025 году, поскольку все больше иранцев стремятся оградить свои активы от неконтролируемой инфляции и ищут альтернативы более дорогим долларам и евро.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Rodion21
Rodion21
22 января 2026, 12:25
#
Центральный банк Индии …
Это помешало Центральному банку Индии защищать…

мы вроде про Иран читаем, а не Индию ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами