По состоянию на 2026 год средняя стоимость жилья в Чехии стала значительно дороже. Цены на жилье на 89% выше стоимости квартиры в Украине, сообщает Numbeo.
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какая средняя стоимость жилья в Чехии
Средняя стоимость квадратного метра в разных городах Чехии составляет:
- Прага — 157 тысяч чешских крон (6 550 евро);
- Карловы Вары — 110 тысяч чешских крон (4 580 евро);
- Брно — 105,5 тысячи чешских крон за квадратный метр (4 400 евро);
- Плзень — 81,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (3 380 евро);
- Острава — 46,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (1 925 евро).
Сколько нужно работать украинцу на жилье
В 2026 году средняя заработная плата в Чехии после уплаты налогов составляет около 1 960 евро в месяц. Для расчетов можно предположить, что работающий в Чехии украинец откладывает 50% своего дохода.
Таким образом, ежемесячная сумма сбережений составляет около 980 евро, а за год выходит накопить около 11 760 евро. Именно по этой цифре считают, сколько времени понадобится для покупки квартиры без привлечения кредитов.
Если ориентироваться на квартиру площадью 50 квадратных метров и стабильно откладывать половину средней зарплаты, то сроки накопления выглядят так:
- Прага — около 27 лет;
- Карловы Вары — примерно 19 лет;
- Брно — ориентировочно 18 лет;
- Пльзень — около 14 лет;
- Острава — примерно 8 лет.
Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии