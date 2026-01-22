Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии

По состоянию на 2026 год средняя стоимость жилья в Чехии стала значительно дороже. Цены на жилье на 89% выше стоимости квартиры в Украине, сообщает Numbeo.

Какая средняя стоимость жилья в Чехии

Средняя стоимость квадратного метра в разных городах Чехии составляет:

Прага — 157 тысяч чешских крон (6 550 евро);

Карловы Вары — 110 тысяч чешских крон (4 580 евро);

Брно — 105,5 тысячи чешских крон за квадратный метр (4 400 евро);

Плзень — 81,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (3 380 евро);

Острава — 46,2 тысячи чешских крон за квадратный метр (1 925 евро).

Сколько нужно работать украинцу на жилье

В 2026 году средняя заработная плата в Чехии после уплаты налогов составляет около 1 960 евро в месяц. Для расчетов можно предположить, что работающий в Чехии украинец откладывает 50% своего дохода.

Таким образом, ежемесячная сумма сбережений составляет около 980 евро, а за год выходит накопить около 11 760 евро. Именно по этой цифре считают, сколько времени понадобится для покупки квартиры без привлечения кредитов.

Если ориентироваться на квартиру площадью 50 квадратных метров и стабильно откладывать половину средней зарплаты, то сроки накопления выглядят так: