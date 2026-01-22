Рэй Далио предупреждает о риске «финансового конфликта» на фоне агрессивной политики Трампа

Миллиардер-инвестор и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил, что агрессивная политика президента США Дональда Трампа может спровоцировать новый этап глобального финансового конфликта, поскольку иностранные инвесторы пересматривают свой интерес к американским активам, передает CNBC.
Риск «финансового конфликта»
В эфире программы «Squawk Box» на CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе он заметил, что по другую сторону торговых войн находятся капитал и «войны капитала».
Далио подчеркнул, что нельзя игнорировать возможность финансового конфликта, поскольку у инвесторов, возможно, спадет спрос на американские облигации и другие активы.
Если спрос со стороны иностранных инвесторов резко упадет, США могут столкнуться с необходимостью внутреннего финансирования, что способно вызвать рост инфляции или ослабление доллара.
