Трамп передумал вводить дополнительные пошлины для Европы

Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе сообщил о решении отказаться от введения пошлин для европейских стран из-за их позиции по Гренландии, пишет DW.

Решение Трампа

По словам Трампа, вместе с Рютте он сформировал «рамки будущего соглашения по Гренландии и фактически всего Арктического региона».

«Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным как для США, так и для всех стран НАТО. На основании этого понимания я не буду вводить тарифы, которые должны вступить в силу 1 февраля. Ведутся дополнительные переговоры по „Золотому куполу“ в контексте Гренландии», — написал он в социальной сети Truth Social.

За дальнейшие переговоры будут отвечать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Виткофф.

Пошлины для Европы

Напомним, 17 января Трамп объявил введение ввозных пошлин на товары из Дании, Германии, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С февраля ставка должна была составить 10%, а с июня — 25%, если не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

Военный захват Гренландии

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп пообещал не применять военную силу, чтобы взять Гренландию под контроль.

«Мы, пожалуй, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу. Мы были бы непобедимы, но мы этого не будем делать. Мне не нужно применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу», — заявил он.

В то же время, он потребовал проведения «немедленных переговоров» о передаче острова Соединенным Штатам.