Трамп передумал вводить дополнительные пошлины для Европы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2026, 8:48 Читати українською

Трамп передумал вводить дополнительные пошлины для Европы

Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе сообщил о решении отказаться от введения пошлин для европейских стран из-за их позиции по Гренландии, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе сообщил о решении отказаться от введения пошлин для европейских стран из-за их позиции по Гренландии, пишет DW.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиРешение ТрампаПо словам Трампа, вместе с Рютте он сформировал «рамки будущего соглашения по Гренландии и фактически всего Арктического региона».
Фото: Дональд Трамп

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Решение Трампа

По словам Трампа, вместе с Рютте он сформировал «рамки будущего соглашения по Гренландии и фактически всего Арктического региона».

«Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным как для США, так и для всех стран НАТО. На основании этого понимания я не буду вводить тарифы, которые должны вступить в силу 1 февраля. Ведутся дополнительные переговоры по „Золотому куполу“ в контексте Гренландии», — написал он в социальной сети Truth Social.

За дальнейшие переговоры будут отвечать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Виткофф.

Пошлины для Европы

Напомним, 17 января Трамп объявил введение ввозных пошлин на товары из Дании, Германии, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С февраля ставка должна была составить 10%, а с июня — 25%, если не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

Военный захват Гренландии

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп пообещал не применять военную силу, чтобы взять Гренландию под контроль.

«Мы, пожалуй, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу. Мы были бы непобедимы, но мы этого не будем делать. Мне не нужно применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу», — заявил он.

В то же время, он потребовал проведения «немедленных переговоров» о передаче острова Соединенным Штатам.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами