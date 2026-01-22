Япония выделит Украине $6 миллиардов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елены Кондратюк.
Япония выделит $6 млрд для поддержки Украины
Помощь Японии
Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысяч электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.
Кроме того, Япония дополнительно выделила около $149 млн на проекты Программы экстренного восстановления Украины.
Общая сумма финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии уже превысила $15 млрд.
Источник: Минфин
Комментарии - 2
Шо? А де це все? В буковелі і на банковій?
Значить чекатимемо на нові корупційні скандали, оголошення підозри після того як людина виїхала за кордон і звісно викриття шаф з готівковими доларами!
Слава Потужності! Корупція понад усе!