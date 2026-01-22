Япония выделит $6 млрд для поддержки Украины

Япония выделит Украине $6 миллиардов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елены Кондратюк.

Фото: вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк и посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

Помощь Японии

Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысяч электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

Кроме того, Япония дополнительно выделила около $149 млн на проекты Программы экстренного восстановления Украины.