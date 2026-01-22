Multi от Минфин
українська
22 января 2026, 8:37

Япония выделит $6 млрд для поддержки Украины

Япония выделит Украине $6 миллиардов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елены Кондратюк.

Япония выделит Украине $6 миллиардов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.
Фото: вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк и посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Помощь Японии

Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысяч электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

Кроме того, Япония дополнительно выделила около $149 млн на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

Общая сумма финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии уже превысила $15 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Я. ..
Я. ..
22 января 2026, 9:27
#
«Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, понад 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок, а також інше критично важливе обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми»

Шо? А де це все? В буковелі і на банковій?
+
0
Я. ..
Я. ..
22 января 2026, 9:28
#
«Японія виділить $6 млрд на підтримку України»

Значить чекатимемо на нові корупційні скандали, оголошення підозри після того як людина виїхала за кордон і звісно викриття шаф з готівковими доларами!
Слава Потужності! Корупція понад усе!
