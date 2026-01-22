Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Киевлян предупредили о жестких, но прогнозируемых графиках отключений света
Киев перейдет на жесткие графики
«В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам», — подчеркнул он.
По его словам, поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни.
«Над восстановлением света и тепла в течение дня работало 160 бригад. В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям», — подытожил Шмыгаль.
21 января энергетикам удалось возобновить электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры столицы, пострадавших в результате последней атаки.
В Киеве по состоянию на вечер 20 января больше миллиона потребителей без света.
В ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область. В результате удара были повреждены энергетические объекты.
