Киевлян предупредили о жестких, но прогнозируемых графиках отключений света

Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Киев перейдет на жесткие графики

«В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам», — подчеркнул он.

По его словам, поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни.

«Над восстановлением света и тепла в течение дня работало 160 бригад. В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям», — подытожил Шмыгаль.

Напомним

21 января энергетикам удалось возобновить электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры столицы, пострадавших в результате последней атаки.

В Киеве по состоянию на вечер 20 января больше миллиона потребителей без света.

В ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область. В результате удара были повреждены энергетические объекты.