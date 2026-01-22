Multi от Минфин
українська
22 января 2026, 8:10

Киевлян предупредили о жестких, но прогнозируемых графиках отключений света

Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

Киев перейдет на жесткие графики

«В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам», — подчеркнул он.

По его словам, поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни.

«Над восстановлением света и тепла в течение дня работало 160 бригад. В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям», — подытожил Шмыгаль.

Напомним

21 января энергетикам удалось возобновить электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры столицы, пострадавших в результате последней атаки.

В Киеве по состоянию на вечер 20 января больше миллиона потребителей без света.

В ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область. В результате удара были повреждены энергетические объекты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 5

+81
Я. ..
Я. ..
22 января 2026, 8:56
Яка ж в Україні кончена влада, котрій виділяють мільярди доларів і євро, але краще ситуація ніде в країні не стає:D
0
magkiev
magkiev
22 января 2026, 9:15
Твій коментар заохочує Пуйла і далі бити.
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
22 января 2026, 9:57
До чого тут коментар його взагалі? пукін і мордор придумають тобі мільйон причин, щоб продовжувати війну, з коментарями чи без, ти видаєш бажане за дійсне, і забуваєш, що в України і українців окрім зовнішнього ворога (пукін і кацапи) є ще й внутрішній ворог (депутати корупціонери, тцкуни, поліцаї), тут немає такого, що хто з них «кращний/гірший», дії всього цього кодла призводять до того, що гинуть українці.

А щодо «Твій коментар заохочує Пуйла і далі бити.», міндіч і енергоатом це кацапи хіба? бо саме вони крали гроші на енергетиці, а коли для бомбосховищ купували по мільйону барабани «щоб діти не хвилювалися під час тривоги», це теж кацапи і пуйло винний чи все ж безмозглі депутати?

Ти плутаєш яскраве з мокрим. Бо пукін і кацапи хоча б не приховують що хочуть знищувати українців, а українські депутатіки пилять бабло котре дають партнери на допомогу тобі, беруть з тебе податки, і поки ти сидиш без світла, вони всі сидять з генераторами і їздять на машинах котрі мали йти на фронт (тут привіт кирилу тимошенко, котрий їздив на Chevrolet Tahoe, котрий надавали партнери військовим, це напевно в тебе тут теж кацапи винні, а не українські корупціонери), а потім вони тебе заштовхують в бусік, щоб ти потім без кінцівок ходив під себе, а вони возили коханок на Мальдіви, молодець, будь хорошим дойним бичком, корупціонери задоволені тобою і дадуть тобі медальку :3
+15
Bitcoin
Bitcoin
22 января 2026, 9:42
#
Да, за последние 2 года ситуация в Украине ухудшилась значительно.
0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
22 января 2026, 10:48
Жорсткі, але прогнозовані графіки локаційно втраченого світла!
