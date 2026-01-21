Chainlink запускает торговлю акциями США в формате 24/5

Технологическая компания Chainlink, которая является главным поставщиком данных для криптоиндустрии, объявила о запуске нового революционного продукта — потоков данных для фондового рынка США, работающих в режиме 24/5. Это решение открывает доступ децентрализованным финансам (DeFi) к рынку акций США объемом $80 триллионов, позволяя торговать ими на блокчейне даже ночью, когда традиционные биржи закрыты. Об этом сообщают в официальном блоге Chainlink.

Конец эпохи «с 9 до 17» для трейдеров

Главная проблема, которую решает эта технология — расхождение во времени работы рынков. Криптовалютный рынок работает круглосуточно без выходных (24/7), тогда как традиционные биржи США (например, NYSE или NASDAQ) открыты только в будние дни с 9:30 до 16:00 по восточному времени. Это создавало «слепые зоны» для инвесторов, которые хотели использовать акции (например, Apple или Tesla) в блокчейн-приложениях.

Новые потоки данных от Chainlink транслируют информацию о ценах акций и ETF круглосуточно в течение пяти рабочих дней. Они охватывают не только стандартные торговые сессии, но и периоды премаркета (до открытия биржи), постмаркета (после закрытия) и ночные торги.

Больше, чем просто цена

Для разработчиков финансовых приложений и трейдеров это означает доступ к данным институционального уровня. Система передает не просто «среднюю цену» актива, а полный спектр рыночной информации, необходимой для безопасной торговли.