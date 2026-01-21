Multi от Минфин
21 января 2026, 18:45

Глава JPMorgan жестко раскритиковал идею Трампа ограничить ставки по кредитным картам

Джейми Даймон, генеральный директор крупнейшего банка США JPMorgan Chase, назвал предложение администрации Дональда Трампа установить предельную ставку по кредитным картам на уровне 10% «экономической катастрофой». По его мнению, такое популистское решение не поможет американцам, а наоборот, отрежет их от финансирования. Об этом сообщает Reuters 21 января.

Джейми Даймон, генеральный директор крупнейшего банка США JPMorgan Chase, назвал предложение администрации Дональда Трампа установить предельную ставку по кредитным картам на уровне 10% «экономической катастрофой».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Угроза для 80% потребителей

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Даймон предупредил, что искусственное ограничение процентных ставок заставит банки просто перестать выдавать кредиты большинству клиентов из-за нерентабельности.

«Это лишит кредитования 80% американцев, а это их резервные кредитные средства», — подчеркнул банкир.

Даймон отметил, что сам банк JPMorgan Chase переживет такие изменения, но удар по экономике будет колоссальным. Пострадают не столько финансовые учреждения, сколько бизнес, который зависит от потребительского спроса.

«Больше всего будут плакать не компании, выпускающие кредитные карты, а рестораны, розничные торговцы, туристические компании, школы и муниципалитеты», — пояснил он.

Политическое давление и реакция Уолл-стрит

Инициатива президента Трампа установить «потолок» в 10% годовых появилась на фоне приближения выборов в Конгресс. Таким образом Белый дом пытается реагировать на жалобы избирателей на высокую стоимость жизни. Это заявление, сделанное в социальных сетях, стало неожиданностью для финансового сектора и уже привело к падению акций банков.

Банкиры объясняют: высокие ставки по кредитным картам (которые сейчас значительно превышают 10%) — это плата за риск. Кредитные карты — это необеспеченные займы. Если клиент не платит, банк не может забрать у него залог (как квартиру в ипотеке или авто в автокредите), поэтому убытки покрываются более высокими процентами.

Скепсис коллег

Позицию Даймона поддержала и Джейн Фрейзер, генеральный директор Citigroup. В интервью CNBC она отметила, что хотя президент справедливо обращает внимание на доступность жизни, такой метод регулирования нанесет ущерб экономике США.

В то же время Фрейзер сомневается, что эта инициатива пройдет через Конгресс, поскольку для ее внедрения нужны законодательные изменения, а не просто указ президента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 января 2026, 21:23
#
Американці фактично самі ж і оплачують мита Трампа, — Bloomberg

Дослідження Кільського інституту показало, що 96% тарифного навантаження лягає
на американських імпортерів і споживачів, і лише близько 4% — на іноземні компанії.

Загалом $200 млрд мит були сплачені бізнесом і домогосподарствами США.
Митні тарифи працюють як податок на споживання для американців.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
