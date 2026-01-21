48 часов на прекращение деятельности: В Португалии запретили Polymarket

Ставки на политические события в Португалии незаконны, поэтому Polymarket получил 48 часов на прекращение деятельности в стране, сообщает CoinDesk.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Незаконная деятельность

В SRIJ заявили, что Polymarket не имеет лицензии на предоставление услуг по приему ставок в Португалии и работает незаконно.

В Португалии ставки на политические события и другие реальные результаты незаконны. По закону страны об азартных играх в Интернете от 2015 года разрешены только ставки на спорт, казино и конные гонки.

«Вебсайт не имеет права предлагать ставки в Португалии, поскольку национальное законодательство запрещает сделки со ставками на политические события, как внутренние, так и международные», — напомнили в SRIJ.

Читайте: В Украине заблокировали Polymarket