Ставки на политические события в Португалии незаконны, поэтому Polymarket получил 48 часов на прекращение деятельности в стране, сообщает CoinDesk.
48 часов на прекращение деятельности: В Португалии запретили Polymarket
Незаконная деятельность
В SRIJ заявили, что Polymarket не имеет лицензии на предоставление услуг по приему ставок в Португалии и работает незаконно.
В Португалии ставки на политические события и другие реальные результаты незаконны. По закону страны об азартных играх в Интернете от 2015 года разрешены только ставки на спорт, казино и конные гонки.
«Вебсайт не имеет права предлагать ставки в Португалии, поскольку национальное законодательство запрещает сделки со ставками на политические события, как внутренние, так и международные», — напомнили в SRIJ.
Читайте: В Украине заблокировали Polymarket
Пока Polymarket остается доступным, но интернет-провайдеры вскоре должны его заблокировать. Другие рынки прогнозов, такие как Kalshi, Myriad и Limitless, пока доступны в Португалии.
Polymarket сталкивается с ограничениями уже более чем в 30 странах, среди которых Сингапур, Бельгия, Италия и недавно Украина.
