Давос-2026: есть две проблемы, и Трамп — не главная

Давос-2026 превратился в своеобразную экстренную сессию мировой элиты для противостояния двум одновременным, связанным угрозам. Есть слон в комнате — президент Дональд Трамп, который должен присутствовать на саммите в среду, и его торгово-воинственные подстрекательства — а потом есть еще одна, намного более сложная сила, угрожающая дестабилизировать мировой порядок, известная как K-образная экономика. О проблемах Давоса и на что нужно участникам обратить внимание, пишет CNN. «Минфин» выбрал главное.

Что угрожает мировому порядку

K-образная экономика — термин, популяризированный экономистом Питером Атвотером, касается растущего раскола, начиная с 2020 года, между состоятельными и неимущими. Хотя пандемия поразила всех одновременно, восстановление после этого толчка происходило двумя разными путями: богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Спустя почти шесть лет разрыв между верхней и нижней частями шкалы K все еще расходится. Фондовый рынок, хоть и волатильный, торгуется вблизи рекордно высоких уровней.

Бронирование роскошных гостиниц остается массовым, даже несмотря на то, что все меньше американцев уезжают в отпуска. То, что с одной стороны экономики выглядит как кризис доступности жилья, с другой стороны ощущается как неожиданная удача, поскольку дефицит подтолкнул стоимость жилья к росту.

Если пандемии казалось, что участники Давоса были оторваны от реальности, то кризис доступности, который помог переизбрать Трампа, лишь обострил контраст между людьми в Давосе и всеми остальными.

«Те, кто внизу, слишком хорошо осознают состояние, которое существует над ними», — сказал Атвотер, адъюнкт-профессор экономики в Уильям-энд-Мэри. «Но я думаю, что одним из последствий Covid было то, что он создал слепоту наверху… кроме курьера, который появляется у двери, взаимодействие наверху и тех, кто снизу, действительно уменьшилось, если не исчезло».

Конечно, участники Давоса понимают интеллектуально, что у них есть проблема «частного самолета для обсуждения изменения климата». Ларри Финк, генеральный директор BlackRock и фактический «мэр» саммита, диагностировал эту ключевую проблему в своем вступительном слове в понедельник.

«Многие люди, которые больше всего коснулись того, о чем мы здесь говорим, никогда не приедут на эту конференцию», — сказал Финк в своем вступительном слове в понедельник.

«Это центральное противоречие этого форума. Давос — это собрание элиты, которое пытается сформировать принадлежащий всем мир».

В классической форме Давоса Финк констатирует очевидное, будто это что-то новое. Как отметили некоторые критики, у форума есть традиция не читать аудиторию, пока не становится слишком поздно.

«Давос постоянно ошибался в том, куда движется мир», — написала во вторник старший бизнес-редактор Semafor Лиз Гоффман.

«Толпа середины 2010-х годов восхищалась последовавшей за этим Brexit, MAGA и волной популизма. В 2020 году делегаты погружались в общие фонтаны фондю, пока COVID-19 распространялся неподалеку. Давос ненадолго полностью положил деньги на метавселенную».

Непонимание значения MAGA и сформировавших ее сил возвращает нас к проблеме K-образной экономики, которая далеко не является исключительной для Америки.

Жесткое неравенство по своей сути дестабилизирует ситуацию. История имеет множество примеров, хотя достаточно лишь взглянуть на новости из Ирана последних недель, чтобы увидеть, как риски проявляются в реальном времени.

Годы высокой инфляции и финансовых злоупотреблений взорвали богатство среднего класса, в то время как коррупция на высоком уровне позволила горстке бизнесменов обогатиться. Гнев из-за этого неравенства разразился в конце декабря, когда валюта страны упала до исторического минимума, что повлекло за собой массовые протесты и жестокие репрессии со стороны Тегерана.

Если участники Давоса хотят поучиться у привидений прошлого Давоса, им было бы мудро сделать больше, чем просто говорить об ускоренном расколе с заглавной буквы «К».

«Невозможно поддерживать такой уровень открытого богатства без последствий», — отмечает Атвотер.

«Я думаю, что те, кто на вершине, не понимают, что любая дополнительная уязвимость может легко стать переломным моментом… Мы всего в шаге от того, чтобы что-то началось».