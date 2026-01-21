Польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной

На границе Украины и Польши днем 23 января будет заблокировано движение на пункте пропуска «Долгобычув — Угринов» из-за забастовки польских фермеров. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины .

Забастовка фермеров

Отмечается, что по информации от польской стороны, 23 января польские фермеры планируют устроить забастовку перед пунктом пропуска «Долгобычув — Угринов».

«Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, будет продолжаться с 11:00 до 15:30 по польскому времени», — говорится в сообщении.

В целом в ГТСУ предупреждают, что польские фермеры анонсируют очередную акцию протеста на протяжении всех суток 23 января. Поэтому украинцев просят учитывать эти обстоятельства и выбирать альтернативные пункты пропуска, где нет фермерских стачек.